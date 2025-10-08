Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenido por agredir sexualmente a una menor de 8 años en El Ejido

El arrestado habría realizado «tocamientos» a la pequeña en un establecimiento hostelero

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:36

La Guardia Civil de El Ejido ha detenido a un hombre por una presunta agresión sexual «por tocamientos» a una menor de 8 años en Las Norias de Daza.

Según ha podido saber este periódico, el arrestado ya ha pasado a disposición judicial en El Ejido para declarar por los hechos que ocurrieron ayer, por la tarde, en un establecimiento hostelero.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado los hechos y ha valorado «la rápida actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha permitido iniciar pronto la investigación».

