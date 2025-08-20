Detenida en Adra una mujer por estafar 14.500 euros a una persona vulnerable y convaleciente La víctima, mujer de 74 años, tuvo conocimiento de la sustracción, cuando su entidad bancaria le informó que se estaban generando movimientos irregulares y frecuentes en su cuenta

. La Guardia Civil de Almería, en el marco de la operación Wailua, ha procedido el pasado día 8 a la detención en la localidad de Adra de una mujer de 47 años como presunta autora de un delito de estafa, al haber sustraído de manera continuada un total de 14.500 euros de la cuenta bancaria de una vecina de 74 años, a la que había asistido durante un periodo de convalecencia debido a una operación.

La investigación se inició el pasado 21 de julio, cuando la víctima residente en Adra, interpuso denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil tras ser alertada por su entidad bancaria de una merma significativa de fondos en su cuenta corriente. Al comprobar los movimientos, constató que durante varios meses se habían producido extracciones reiteradas de dinero en distintos cajeros automáticos de la localidad sin su autorización.

A partir de la denuncia y de la descripción facilitada por la víctima, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Adra llevó a cabo las primeras comprobaciones, que permitieron verificar que las operaciones habían sido realizadas por una mujer distinta a la titular de la cuenta. Gracias al análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de las entidades bancarias, se consiguió identificar a la persona que efectuaba las retiradas de efectivo.

Las pesquisas permitieron determinar que se trataba de una mujer que había prestado servicios de cuidado a la víctima en el mes de abril, con motivo de una intervención quirúrgica que obligó a la denunciante a permanecer en reposo. Dada su situación de convalecencia y el hecho de residir sola, la víctima contrató los servicios de la ahora detenida para asistirla en las tareas diarias.

Finalizado el periodo de cuidados, la autora mantuvo el contacto con la víctima y continuó visitándola, ganándose su confianza bajo la excusa de colaborar en pequeñas tareas cotidianas, como sacar a pasear a su perro. De este modo, accedía al domicilio y obtenía la tarjeta bancaria, con la que posteriormente realizaba extracciones de efectivo en diferentes cajeros automáticos de la localidad. En varias de estas ocasiones fue captada por las cámaras de seguridad portando al animal de la víctima mientras efectuaba las operaciones fraudulentas.

Una vez recopilados los indicios suficientes, los agentes procedieron a la detención de una mujer de 47 años como autora de un delito de estafa, que ha sido puesta a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Berja. La investigación continúa abierta con el fin de esclarecer si la detenida hubiera podido participar en otras acciones delictivas de similar naturaleza contra personas vulnerables.