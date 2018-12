Denuncias de clientes de un club de alterne permiten descubrir una red de falsificación de tarjetas de crédito Utilizaban datáfonos de distintas empresas para realizar cargos sin autorizar con los que habrían estafado hasta 450.000 euros ALICIA AMATE ALMERÍA Miércoles, 19 diciembre 2018, 23:53

Un grupo de seis personas, con distintos cargos en cinco empresas relacionadas con la hostelería y los servicios de la provincia de Almería, han sido procesados como responsables de supuestos delitos de falsificación de tarjetas de crédito, blanqueo de capitales y organización criminal, según recoge el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera. Los hechos delictivos que se imputan a O. G. G., D. S. M., F. M. A., M. E. M. M., A. G. A. y J. G. G. se remontan a diez meses del año 2016, entre enero a octubre, cuando «de forma concertada y coordinada» habrían llevado a cabo «cargos indebidos, no autorizados y fraudulentos en tarjetas de crédito españolas y extranjeras, así como la ocultación y encubrimiento de las ganancias obtenidas de tales delitos». Delitos que sumarían penas de hasta 21 años de prisión.

Los investigados, describe el auto firmado por el titular del juzgado, Alfonso Peralta, eran «encargados, administradores, titulares reales o nominales de 'pubs', restaurantes, clubes de alterne, hostales y talleres de las localidades de Vera, Mojácar, Almería, Villaricos y Palomares» -estas dos últimas, pertenecientes a Cuevas del Almanzora- , y habrían sido utilizados como 'pasadores', es decir, «encargados de realizar cargos de importes por altas cantidades» a través de los datáfonos de sus establecimientos en tarjetas clonadas. Esta «operativa fraudulenta» habría supuesto «hasta el 55 por ciento de la facturación» de alguno de los comercios implicados. Las tarjetas empleadas pertenecen a 50 entidades bancarias de todo el mundo, siendo 22 de ellas nacionales.

Fueron dos denuncias interpuestas durante el mes de junio del citado año las que alertaron sobre posibles indicios de criminalidad en los cobros con tarjeta de crédito en uno de los establecimientos relacionados con la trama. El primer denunciante relató cómo durante una fiesta 'after hours' en una sala anexa al club de alterne IN «realizó una compra por valor de 83 euros».

Cargos sin consentimiento

Sin embargo, «ese mismo día y en ese mismo local» se produjeron «cargos sin su consentimiento con el concepto 'Chak Mojácar'» que sumaban 10.710 euros. Esta misma referencia de 'Chak Mojácar' apareció en la denuncia interpuesta por una segunda persona ante la Guardia Civil de Turre tres días después. En su caso, el perjudicado señaló que «contrató servicios de prostitutas con varios cargos sucesivos que sumarían 260 euros» en el mismo club IN y, sin embargo, «le habrían pasado a la tarjeta distintos cargos por una suma de 1.522 euros». Uno de los investigados, J. G. G., según la declaración de D. S. M., «era el encargado de organizar los 'after hours'» donde «se habrían realizado cargos no autorizados» empleando el datáfono de 'Chack Mojácar', narra el auto del juez instructor que también recoge que a través de este club de alterne, se habrían utilizado supuestamente los datáfonos del resto de empresas implicadas.

La investigación realizada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Sección Medios de Pago, Grupo II, de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional determinó que se habrían realizado medio millar de operaciones con un mismo 'modus operandi' entre enero y octubre de 2016 y que la suma total obtenida podría superar los 460.000 euros. Sin embargo, «y sin perjuicio de mejor cálculo» las cantidades confirmadas por tentativas de fraude suman 137.979 euros mientras que los fraudes consumados arrojan un total de 81.089 euros.

Los seis investigados, señala el escrito judicial, «han reconocido que se conocían» -incluso existen miembros de la trama que serían familiares directos- y, además, «alguno de ellos ha reconocido los hechos». Así, O. G. G. reconoció que los responsables del club de alterne le ofrecieron «un pago de 3.000 euros» a cambio de los datáfonos de los restaurantes de los que es administrador único.