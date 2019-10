Deja su coche a un conocido en El Ejido para que se lo repare y no vuelve a recuperarlo Imagen del vehículo compartida por la propietaria para su localización. / IDEAL Según relatan fuentes de la Comandancia de Almería, esta mujer, al salir de su trabajo en un establecimiento hostelero del municipio el día 23 de septiembre, se encontró que su coche no arrancaba A. AMATE Almería Domingo, 13 octubre 2019, 00:57

Una vecina de El Ejido ha denunciado ante la Policía Nacional la desaparición de su vehículo, de marca Ford y color blanco, después de que un conocido se prestara a repararlo, desapareciendo con él sin dejar rastro. Según relatan fuentes de la Comandancia de Almería, esta mujer, al salir de su trabajo en un establecimiento hostelero del municipio el día 23 de septiembre, se encontró que su coche no arrancaba. Ante tal situación, un conocido se ofreció a ayudarla y logró arrancar el turismo, trasladándole que necesitaba, no obstante, alguna reparación. Así las cosas, la mujer confió su coche a esta persona, quien esa misma mañana le cobró 120 euros por el arreglo de la avería que habría provocado que el turismo no se pusiera en marcha en primer lugar.

Tenía su «confianza»

Al día siguiente, este mismo individuo volvió al lugar de trabajo de la propietaria del coche y le dijo que no había reparado en que el vehículo necesitaba una pieza, comprometiéndose a llevárselo para instalarla y, como había hecho la jornada anterior, devolvérselo. Un ofrecimiento que la mujer acepto dado que esta persona «ya se había ganado su confianza», expusieron fuentes policiales. Sin embargo, el vehículo no volvió a aparecer.

De él únicamente conoce su nombre de pila y que dice ser vecino de Roquetas de Mar. Tras interponer la denuncia ante la Policía Nacional de El Ejido, los agentes trataron de contactar con el número de teléfono que le habían facilitado, encontrándose con que se trata de una tarjeta prepago que no está operativa.

Así las cosas, se ha activado una alerta de búsqueda a nivel internacional con el objetivo de que si el vehículo es detectado en algún control, se comunique su hallazgo.

Por su parte, la víctima de esta sustracción ha solicitado a través de sus conocidos la colaboración ciudadana en redes sociales, en las que ha compartido imágenes del propio turismo como del individuo que, presuntamente, se habría hecho con él.