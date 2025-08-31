Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Degüella a su mujer con un cuchillo en Roquetas de Mar

El agresor ya ha sido detenido y la víctima, de 31 años, se encuentra en estado crítico en el Hospital Universitario de Poniente

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:42

Una mujer de 31 años de edad se encuentra en estado crítico en el Hospital Universitario de Poniente, en El Ejido, después de que su marido tratara de acabar con su vida cortándole el cuello. Los hechos ocurrieron ayer, cerca de las 9:00 horas de la mañana, cuando un testigo alertó al Servicio de Emergencias 112 Andalucía, de que había visto a un hombre con un cuchillo en las manos y habría atacado a su pareja.

Este ataque ocurría en la barriada de Cortijos de Marín, en Roquetas de Mar, y hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil que ha detenido al presunto agresor al que se le atribuye un delito por homicidio en grado de tentativa. Paralelamente, los agentes han abierto una investigación para esclarecer los hechos en torno a esta agresión.

Hasta el lugar, también se movilizó una patrulla de Policía Local y profesionales sanitarios, que trasladaron a la víctima en una ambulancia medicalizada para tratar de salvarle la vida. Por el momento, no han trascendido más detalles del estado de la mujer, de origen magrebí, salvo que el ataque le produjo una herida de grandes dimensiones.

Fuentes cercanas a la investigación confirman a IDEAL ALMERÍA que la víctima no ha interpuesto ninguna denuncia a su agresor ya que se encuentra recuperándose en la UCI del hospital debido a la gravedad de la lesión que presenta en el cuello y que casi acaba con su vida.

