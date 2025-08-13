Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del fuego en Sorbas. Plan Infoca

Declarado un incendio forestal en Sorbas

Hasta la zona afectada por las llamas se han desplazado inicialmente cuatro medios aéreos y un coche autobomba

A. A.

Almería

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:00

El Plan Infoca ha declarado un incendio forestal en el término municipal de Sorbas, en el interior de la provincia de Almería, alrededor de las 19.45 horas de este miércoles. Según ha indicado el servicio a través de sus redes sociales, hasta la zona afectada se han trasladado inicialmente medios terrestres y aéreos para tratar de frenar el avance de las llamas.

Así, tras inciarse el fuego se han desplazado cinco grupos de bomberos forestales y tres técnicos de operaciones con un helicóptero ligero y dos semipesados, dos aviones de carga en tierra y un vehículo autobomba.

Las primeras imágenes del servicio parecen indicar que la zona forestal afectada por el fuego se encuentra alejada de núcleos habitados.

