Daniel, el joven legionario fallecido en la explosión. E. P. / R. I.

Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa

El varón de 32 años, vecino de Vícar, ha perdido la vida a consecuencia de una deflagración que está siendo investigada por la Guardia Civil

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:32

Comenta

Amable con todo el mundo y, también, un poco tímido. Así era Daniel Ruiz Mateo, soldado perteneciente a la Comandancia del Campo de Maniobras y ... Tiro 'Álvarez de Sotomayor'. Desde hoy, la base militar de La Legión llora la pérdida del joven vecino de Vícar, que ha fallecido este viernes a consecuencia de una explosión en el edificio del cuerpo militar dejando a otro herido de gravedad.

