Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa

Amable con todo el mundo y, también, un poco tímido. Así era Daniel Ruiz Mateo, soldado perteneciente a la Comandancia del Campo de Maniobras y ... Tiro 'Álvarez de Sotomayor'. Desde hoy, la base militar de La Legión llora la pérdida del joven vecino de Vícar, que ha fallecido este viernes a consecuencia de una explosión en el edificio del cuerpo militar dejando a otro herido de gravedad.

Natural de La Gangosa, localidad de Vícar, deja a una familia totalmente destrozada. Antonio, su padre, es trabajador en una cooperativa de la zona y Toñi, su madre, costurera. Ruiz Mateo era el mayor de dos hermanos y sus allegados coinciden en que eran «uña y carne».

«Daniel ha sido un pilar fundamental así como un apoyo incondicional para su hermano», apuntan a IDEAL fuentes cercanas a la familia. Con una vida totalmente enfocada en los hábitos saludables, Daniel practicaba deporte y llevaba una alimentación sana.

Cursó sus estudios en el colegio Blas Infante y el Instituto de Educación Secundaria 'Villa de Vícar'. Después, continuó formándose en un ciclo de mecánica hasta que decidió servir a España ingresando a La Legión. Allí, formaba parte de la Banda de Guerra de cornetas y tambores donde tocaba el instrumento de la corneta.

Además, la muerte del joven ha llenado las redes sociales de mensajes de apoyo y solidaridad al cuerpo militar. Todo el que lo conocía, tenía buenas palabras hacia él. «Elevó el espíritu legionario en cada toque y desfile», relatan desde la Asociación Nacional de Veteranos de la Banda de Guerra.

«Su bravura y dedicación forjaron un legado eterno, como el eco del Novio de la Muerte en nuestros corazones», han trasladado desde la asociación. «Su silencio nos hiere, pero su fuego vive en La Legión. Nuestro más sentido pésame a su familia, y toda la gran familia legionaria. Que Dios acoja a este héroe», detallan.