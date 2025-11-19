Cruz Roja atiende a 42 personas, entre ellas un menor, llegadas en patera hasta Almería

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja han atendido este miércoles a un total de 42 personas, al menos uno de ... ellas menor de edad, que han alcanzado las costas de Almería a bordo de varias pateras.

Fuentes de la entidad han confirmado a Europa Press el auxilio prestado a tres grupos de dos, 14 y 26 personas tras la localización de los migrantes que, muchos de los cuales fueron hallados en los municipios de Garrucha y de Níjar conforme a los avisos recibos por los operativos de emergencias.

En esta línea, el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso minutos antes de las 6:00 horas por parte del centro de salud de Garrucha, donde avisaban de la atención dispensada a un hombre y a un menor de origen magrebí llegados en patera.

También consta un aviso de las 9:20 horas de la mañana en el que se alertaba de la presencia de varios migrantes cuando caminaban por el kilómetro 23 de la AL-3106 en Níjar, por lo que se movilizaron operativos que confirmaron la presencia de varios varones que fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Almería.