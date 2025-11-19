Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cruz Roja atiende a 42 personas, entre ellas un menor, llegadas en patera hasta Almería

Fuentes del 112 han detallado el auxilio prestado a tres grupos de dos, 14 y 26 personas tras la localización de los migrantes

E. P.

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:22

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja han atendido este miércoles a un total de 42 personas, al menos uno de ... ellas menor de edad, que han alcanzado las costas de Almería a bordo de varias pateras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

