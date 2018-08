«Correos no ha explotado aún, gracias a la responsabilidad y el buen hacer de los trabajadores» Vicky Saéz Lara en un banco frente al edificio sindical. Abajo, la secretaria de la Sección Sindical de UGT en Correos en la puerta del edificio de Javier Sanz. / M. SOLER Entrevista a Victoria Saéz Lara, cartera MARTA SOLER ALMERÍA Domingo, 5 agosto 2018, 01:16

Comenzó a trabajar en Correos hace más de 20 años y su primer contrato fue en Granada. Ha trabajado en varios departamentos hasta que llegó a Almería en 2007 y se encontró con la fuerza y el trabajo de la UGT. Actualmente es la secretaria de la Sección Sindical de UGT en Correos y asegura que hay mucho por hacer. La empresa no está en sus mejores momentos y la situación de las y los trabajadores llega a ser insostenible en determinados casos. Confían en que pronto esto pueda cambiar.

-¿Cuál ha sido su trayectoria en Correos?

-Empecé hace 20 años en Correos. Mi primer trabajo fue en clasificación interior, en la cartería de Granada. A partir de aquí trabajé tanto en puestos de atención al cliente como en los de clasificación en centros de tratamiento postal y en reparto.

-¿Y cómo fue su incursión en el movimiento sindical?

-Fue en el año 2007, al llegar Almería, cuando el equipo que en aquellos momentos estaba al frente de UGT Correos me ofreció la posibilidad de colaborar con ellos y hasta la fecha. Aquí hay mucho que hacer. Ahora soy la secretaria de la Sección Sindical de UGT Correos y es una gran responsabilidad. Es una empresa pública que da servicio a todos los ciudadanos de una forma o de otra, donde conviven funcionarios con laborales y un gran índice de trabajadores con eventualidad durante años y donde los recortes han sido el único mecanismo que se ha utilizado para mejorar los resultados económicos de la empresa.

El nivel de trabajo y la situación afecta a la salud física y psíquica de los trabajadores, y a su autoestima

-¿Tantos han sido los recortes de la empresa nacional durante estos años?

-Mientras a nivel nacional se apostaba por grandes proyectos como la creación de nuevos productos comerciales y se desarrollaban grandes y costosas campañas publicitarias y de patrocinio, en la provincia de Almería los recortes en personal han alcanzado cotas inasumibles para la plantilla. Recortar y recortar, esa ha sido la máxima de los gestores locales buscando mejorar a toda costa la cuenta de resultados sin importarles la merma en la calidad del servicio público postal que se presta a los ciudadanos. Para nosotros, en UGT, esta actitud de gestión empresarial es incomprensible. Sólo la responsabilidad y el esfuerzo de las y los trabajadores de Correos han impedido que esto explote aunque en ocasiones, y por mucha voluntad que pongamos, no podemos obrar milagros, ya que muchas de las unidades de reparto y oficina están muy castigas por la sobrecarga de trabajo, agravada por la falta de personal.

-Toda esta situación debe complicar su posición como representante sindical.

-Lo más difícil de mi cometido ha sido tener que explicar a mis compañeros, en muchas ocasiones, que los trabajadores no lo podemos suplir todo y que es imposible cubrir las carencias estructurales y de medios, materiales y humanos, con el sobreesfuerzo personal que a veces roza la extenuación. Es muy frustrante para mí tener que explicar a los trabajadores de Correos en Almería que muchas de las cosas que han mermado, en los últimos años, su bienestar son fruto de la reforma laboral y, por tanto, son legales por muy inmorales que parezcan. He tenido que mirar a la cara a muchos de mis compañeros cuando acababan de perder la continuidad en los contratos y, por tanto, su forma de vida como consecuencia de los recortes en contratación. También he visto el agobio en las caras de los que aún estando trabajando se han visto frustrados por la impotencia de no poder asumir todo lo que se les exigía. Y lo peor es que esto sigue sucediendo. Este verano, como siempre, desde Almería se sigue apostando por la no cobertura de los absentismos y de las vacaciones del personal a pesar del incremento del correo y del gran auge de entrega de paquetería comercial.

Correos se debe potenciar, porque vertebra al estado garantizando el acceso a las comunicaciones

-¿Cómo se trabajaba antes en Correos, cuando la empresa estaba bien?, ¿cómo está ahora?

-La forma en la que ahora trabajamos en Correos ha cambiado totalmente y en todas las áreas, en poco más de una década. En los centros de clasificación ya no se usan las sacas. Antes toda la clasificación era manual mediante casilleros y sacas colocadas en aros. Ahora la casi totalidad de los procesos de clasificación está automatizada salvo contadas excepciones. Antes los envíos se registraban a mano en mapones o en libros de registro hoy en día todo este proceso esta informatizado. Enviábamos telegramas con teletipos y los giros se registraban en talonarios de papel. Hoy todos estos procesos se realizan mediante sistemas informáticos. Los destinatarios firman en las PDA'S que llevan los carteros y Correos envía avisos a los teléfonos móviles de sus clientes. Al mismo tiempo que cambiaba la empresa, todos nosotros hemos cambiado con ella adaptándonos a nuevos procesos más modernos y productivos. Sin embargo, lo único que no ha cambiado es que sigue habiendo carteras y carteros en la calle. Puede que en el futuro lleguen más cambios, pero veo poco probable que pueda cambiar el trabajo que realizan nuestros carteros ya que siguen siendo la seña de identidad de nuestra empresa y el mejor embajador que Correos puede tener frente a todos los usuarios y clientes.

-¿Continúan los recortes?

-Por supuesto. Correos ha superado la crisis reduciendo en su personal. Al principio hablaban de optimizar los recursos, pero no es lo que se ha hecho. Se han sostenido la crisis y los recortes sobre los lomos de los trabajadores de puesto base, porque no se han reducido jefes, ni jefes de sector, ni cargos en zona. Toda esa gente que está por encima de nosotros cobra porque hay carteros. Si no hubiera carteros, no existiría Correos. Es una manera de maltratar al usuario y al cartero. Si no estuviéramos, ¿de dónde se va a sacar el beneficio? El que da la cara en la calle es el cartero. Hace poco que han vuelto a recortar. Han quitado a tres personas y nos han ampliado los barrios. Se basan en estudios de dimensionamiento, de logística, que son obsoletos y no responden a la realidad. Muchas veces, damos el aviso a dimensionamiento cuando estamos ahogados y vemos que llevamos una temporada así. Les avisas para que te quiten y hacen lo contrario.

-¿Cree que se percibe esa imagen en la calle?

-Correos no llega a tener mala imagen. Ha invertido mucho en campañas en televisión, se ha gastado mucho dinero en su imagen, pero en lo que verdaderamente cuenta no. Y no hay que olvidar que la imagen de Correos es el cartero y es quien a quien menos cuida.

-¿Hay muchas quejas?

-No tantas. Y no las hay porque la gente no quiere que tengan represalias hacia nosotros, porque nos conocen desde hace años. Al contrario, en los barrios en los que eres nuevo, sí te pueden poner una reclamación, pero las quejas van siempre dirigidas a Correos, no a los trabajadores. Saben que estamos todo el día en la calle y nos ven que estamos agotados. Si no se hace el trabajo es porque no podemos más, literalmente.

-¿Qué consecuencia tiene esta situación en los trabajadores?

-Como es lógico todo esto afecta a la autoestima de los trabajadores y a su salud física y psíquica. Cuando no tienes tiempo ni para respirar, porque no puedes con la sobrecarga de trabajo derivada de la actual situación, es imposible sentirse bien. Llegan todos los días a casa agotados. Es un trabajo físico muy duro, donde la mayor actividad se desarrolla en la calle y en las horas centrales del día. Los carteros están expuestos a altas temperaturas en jornadas que llegan hasta las tres de la tarde o que comienzan a partir de las cuatro y todo ello agravado por las enormes distancias que deben recorrer todos los días y que en los últimos años se han visto aumentadas, por los recortes de personal, sin que hayan sido objeto de revisión o estudio.

Si no se cumplen objetivos.

-¿Qué futuro cree que tiene Correos?

-Tiene mucho futuro. Es una empresa pública nacional generadora de empleo y de actividad económica y comercial, vertebra el estado garantizando el acceso a las comunicaciones, con igualdad de derechos para todos los ciudadanos, en todo el territorio, pero es necesario seguir apostando por ella como por todos servicios públicos.