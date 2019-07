El centro de seguridad digital registra un crecimiento de más del 40% de los ciberataques Los ciberdelincuentes están cada vez más extendidos. El caso de Roquetas se convierte en un nuevo paradigma de cómo se puede llegar a golpear a cualquier elemento de la red sistémica | La fragilidad de los sistemas informáticos preocupa a los usuarios, que ven cómo su privacidad es cada vez más vulnerable frente a los ciberdelincuentes DAVID ROTH Almería Martes, 9 julio 2019, 01:24

Usted, probablemente, no sea consciente. Pero tiene una gatera en casa por la que se puede colar hasta el más pintado: cualquier dispositivo informático. Si se cuelan en un ayuntamiento o en una gran corporación, ¿qué no podrán hacer en su domicilio?

Hace tan sólo unos días IDEAL informó en primicia sobre el hackeo que se produjo hace un par de semanas en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del cual se sustrajeron alrededor de 700.000 euros de las nóminas de los funcionarios roqueteros. Aún en investigación, el caso ha permitido comprobar la facilidad que tienen estos ciberdelincuentes para acceder a información privada. En una sociedad cada vez más digitalizada, estos ladrones de datos se mueven como pez en el agua.

La tendencia, no solo no cesa, sino que está en auge. No es de extrañar por tanto, la vulnerabilidad que pueden sentir los usuarios del día a día digital y el recelo de tantos otros al desarrollar actividades cotidianas y laborales a través de Internet.

Según los datos publicados por el Centro de Respuestas a Incidentes del Centro Criptológico Nacional del CNI (CCN-CERT), ofrecidos por la escuela de negocios digital, The Valley, solo en 2018 se habrían gestionado un total de 38.029 incidentes relativos a ciberseguridad. Observamos en estos datos un incremento notable del 43,5% respecto al año anterior, un porcentaje tan elevado que ha hecho crecer las preocupaciones tanto de empresas como de particulares, cuando realizan sus tramitaciones a través de la red. Debido a esto, no son pocos los que desconfían del mundo virtual y prefieren seguir usando las herramientas de la vieja escuela, sobre todo los que no han nacido en la era digital, pues estos últimos restan importancia al uso que pueda darse de sus datos personales, que consideran ya perdidos. También es verdad que como usuarios saben moverse con mayor destreza en este mundillo, por lo que caer en redes de estafas es más complicado.

La realidad contradice a los que se niegan a cambiar su 'modus operandi'. Ya sea para crear un negocio, o para cualquier tipo de gestión, deben adaptarse frente a la obsolescencia. Pero antes, es necesario avisar sobre los potenciales chantajes y actividades fraudulentas de estos hackers, que realizan mediante el acceso a cuentas bancarias, contactos, conversaciones e incluso haciéndose pasar por sus víctimas. También intentan atacar a empresas e instituciones, como en el caso de Roquetas de Mar, investigación que ya gestiona la Guardia Civil con soporte de la inteligencia estatal y que, gracias a la colaboración bancaria, ha podido ser frenada antes de que los fondos fueran del todo inaccesibles.

En consecuencia, se deben realizar estudios para prever las amenazas y generar respuestas adecuadas mediante inversiones en ciberseguridad, puesto que las ventajas que ofrece un mundo digitalizado son demasiadas como para dejar que los 'cuatreros de la red' lo estropeen.