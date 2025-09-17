El cardenal López Romero visita su pueblo natal en Almería, en el 75º aniversario de la Cofradía del Cristo del Perdón

M. C. C. Almería Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:31 Comenta Compartir

La parroquia de Vélez-Rubio ha vivido este fin de semana una jornada de especial alegría y solemnidad con la visita del cardenal Cristóbal López Romero, invitado por la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y de los Afligidos con motivo de la celebración del 75º aniversario de su fundación.

Retornaba a su pueblo natal tras la elección del Papa León XIV y después de que su nombre sonase entre los 20 'papables' que participaron en el cónclave que finalmente eligió al estadounidense en mayo pasado.

Presidió, de hecho, la eucaristía concelebrada con el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, que quiso estar presente para acompañar a la comunidad parroquial en tan señalado acontecimiento. Y a ellos se unieron también el párroco, Rubén Checa, y el delegado del clero, Francisco Jerónimo Ruiz Gea, natural de Vélez-Rubio y familiar del cardenal, según han informado desde la Diócesis de Almería, por lo que «vivió con especial emoción este encuentro».

Tras la celebración eucarística, tuvo lugar la tradicional 'Vuelta Chica' con la sagrada imagen del Cristo del Perdón, que recorrió los alrededores del templo en un ambiente de profunda devoción y participación de los fieles.

La jornada concluyó con un fraterno vino español ofrecido en la casa de las Damas Catequistas, ocasión propicia para compartir la alegría de la fe y dar gracias por los 75 años de vida de esta cofradía, que sigue siendo signo de piedad y compromiso cristiano en la vida parroquial de Vélez-Rubio.

El salesiano Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, es experto en el mundo islámico y Latinoamérica. Nacido en 1952, se convirtió en mayo de este año en una de las figuras destacadas del cónclave aunque, al ser preguntado por la posibilidad de ser elegido nuevo pontífice, negó cualquier pretensión de ocupar tal puesto. «Habría que estar loco. Hay que estar enfermo mental para desear ser Papa», bromeó ante los medios en una entrevista el día del funeral de Francisco.

Ingresó en 1964 en la familia religiosa fundada por Juan Bosco. Emitió sus primeros votos en 1968, a los 16 años, y sus votos solemnes a los 22, en 1974. Tras completar sus estudios secundarios en el seminario salesiano de Girona, entre 1973 y 1979, concluyó su formación filosófica y teológica en el seminario salesiano de Barcelona. Además, en 1982 obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Información, en la sección de Periodismo, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ordenó sacerdote en 1979.