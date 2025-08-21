Cantoria, el lugar al que volver

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:16 Compartir

En Cantoria, el verano se despliega como un mosaico de recuerdos y momentos que, año tras año, reafirman el vínculo entre sus gentes y sus tradiciones. No se trata únicamente de un calendario de actividades, sino de un latido colectivo que se intensifica en las fiestas patronales de San Cayetano y que encuentra continuidad en la celebración de la Virgen de la Asunción en Almanzora. «El verano de Cantoria es el momento que nadie se quiere perder. Realmente, nos llena de orgullo que llegado el verano no sólo se multiplique la población, sino que somos testigo de verdaderos reencuentros familiares aquí, en el pueblo de sus orígenes. Y eso sucede porque hemos sabido adaptarnos a las necesidades que esa población tiene hoy en infraestructuras y servicios para volver con comodidad», explica la alcaldesa, Puri Sánchez.

Las calles se llenan de música, de pandillas improvisadas y de conversaciones que se alargan hasta bien entrada la noche. Los conciertos, pregones, cines de verano, desfiles de carrozas, juegos infantiles, espectáculos de teatro y verbenas han tejido, este verano, una red invisible que une a vecinos y visitantes en un mismo sentimiento de pertenencia.

Cantoria encarna la esencia de aquellos pueblos que, sin renunciar a su historia, saben avanzar en infraestructuras y servicios para ofrecer un entorno en el que vivir, y al que siempre apetece regresar. Aquí, la modernidad no desplaza a las costumbres, sino que las acompaña y las fortalece, dotándolas de nuevos espacios y oportunidades.

Cuando las fiestas se apagan y el bullicio cede, queda la certeza de que en cada calle, en cada plaza, en cada rincón, late una comunidad que ha hecho de su verano una celebración continua de lo que fue, de lo que es y de lo que está por venir. En Cantoria, siempre hay motivos para volver.

