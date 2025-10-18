Cantoria, el lugar donde la vida familiar encuentra su equilibrio

J. M. G. Almería Sábado, 18 de octubre 2025, 09:24 Compartir

En un mundo en el que cada vez más personas buscan entornos que les permitan trabajar con libertad y vivir con plenitud, Cantoria se presenta como ese espacio donde la calidad de vida familiar se convierte en un auténtico valor diferencial. No se trata sólo de atraer empresas, sino de algo más profundo: atraer talento y fijar personas.

Cantoria es hoy el reflejo de un modelo que combina progreso, bienestar y raíces. Con una red empresarial sólida —en la que destacan referentes nacionales como Cosentino y otras compañías de transporte e industrias del mármol—, el municipio ha apostado decididamente por acompañar el desarrollo económico con una estrategia clara de bienestar social.

Durante la última década, el Ayuntamiento ha transformado sus infraestructuras: calles renovadas, redes municipales más eficientes, servicios modernizados y espacios que invitan a la convivencia. Los nuevos merenderos familiares, los corredores peatonales sin coches, los centros deportivos y culturales convertidos en escaparates de la creatividad local, son ejemplos tangibles de una visión de futuro donde el confort y la sostenibilidad van de la mano.

Cantoria no compite con las grandes ciudades; las complementa. Ofrece lo que éstas han perdido: espacio, cercanía, seguridad y comunidad. Aquí, los niños van al colegio en bicicleta, las familias disfrutan de parques y viviendas asequibles, y el ritmo diario se acompasa con el sonido de la naturaleza.

Este municipio del Valle del Almanzora demuestra que el progreso no está reñido con la tranquilidad, y que el verdadero lujo hoy es poder elegir un lugar que lo tiene todo para vivir bien.

Cantoria es hoy el punto de partida hacia una nueva forma de entender la calidad de vida familiar.