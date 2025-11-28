La Cabra Mecánica, Eskorzo, Carlos Ares y Morgan son algunos de los artistas del festival 'Otoño y Sal'

El Ayuntamiento de Níjar y Crash Music han desvelado el 'line up' de su esperada tercera edición que se celebrará en Rodalquilar, en pleno corazón ... de Cabo de Gata, el 10 y 11 de octubre de 2026. Reforzando así la desestacionalización y aprovechando que las bondades del sol siempre duran más en Almería.

Esta edición trae consigo un cartel «variado y de calidad» con matices mestizos, entre la rumba, el rock y el jazz de La Cabra Mecánica, la firma de autor pasional de Carlos Ares, el rock & soul estiloso de Morgan, con la voz de Nina de Juan, Eskorzo y su cumbia caníbal que es garantía de diversión y baile. La querencia urbana y de raíz apegada al folclore de Queralt Lahoz, el folk rock genuino de Santero y Los Muchachos, el ska de tintes jamaicanos más clásicos y desenfadados de Alamedadosoulna, la solvencia incontestable del britpop castizo de La Sonrisa de Julia y la fresca jovialidad de la cantautora malagueña Ángela González. Culminando con una combinación ganadora junto al talento emergente de Pepe Delestal y el ya DJ PCR, que se perfila como gran animador fijo del festival.

Ampliar

El festival Otoño y Sal, que cuenta con el apoyo de Diputación Provincial, Junta de Andalucía, y la Fundación Music For All, volverá a presumir de unas fortalezas únicas que lo convierten ya en todo un imprescindible de la programación cultural y turística tras el verano.

Un escenario natural único donde el sol, la cal, la arena, el mar y la brisa mediterránea se disfrutan a lo grande con los atardeceres propios del otoño, pero con todo el encanto de un paisaje al que se suma una oferta musical, cultural, gastronomía y artesanía local de excepción.

La organización se mimetiza con el ecosistema auténtico y natural y promueve espacios sostenibles, con aforo íntimo y limitado, haciendo de la experiencia una conjunción de sostenibilidad, inclusión y respeto por los valores medioambientales. Uno de los secretos del festival que enamora a sus seguidores que llevan, dos de dos, colgando el cartel de 'entradas agotadas' para disfrutar de una 'escapada de otoño' de calidad.

Las entradas estarán a la venta desde este viernes, 28 de noviembre a las 12.00 horas.