Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Festival 'Otoño y Sal' en ediciones anteriores R.I.

La Cabra Mecánica, Eskorzo, Carlos Ares y Morgan son algunos de los artistas del festival 'Otoño y Sal'

Esta tercera edición se celebrará en Rodalquila, el 10 y 11 de octubre del próximo año

R.I.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

El Ayuntamiento de Níjar y Crash Music han desvelado el 'line up' de su esperada tercera edición que se celebrará en Rodalquilar, en pleno corazón ... de Cabo de Gata, el 10 y 11 de octubre de 2026. Reforzando así la desestacionalización y aprovechando que las bondades del sol siempre duran más en Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Absuelta de narcotráfico una mujer que alegó que tenía cannabis para calmar el dolor
  2. 2 El padre del detenido por el crimen de Antonio Campos niega contacto con él los días del crimen
  3. 3 El Plan de Asfaltado de Roquetas se inicia con trabajos en la circunvalación de acceso al municipio
  4. 4 La agencia de viajes admite las escapadas de García y Liria tras los mensajes intervenidos
  5. 5 Adra repara más de 1500 fugas de agua en los dos últimos años
  6. 6 El Ayuntamiento de Vera inicia el expediente para nombrar Hijo Predilecto al doctor Diego Ramírez Soler
  7. 7 El Ejido y el Consejo Social de la UAL promueven la investigación a través de paneles informativos
  8. 8 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  9. 9 El TSJA ordena a Carboneras «culminar» la revisión de licencia del Algarrobico ante sus «meras excusas»
  10. 10 Campoejido dona más de 13.000 euros a el Ayuntamiento de El Ejido para políticas de Igualdad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Cabra Mecánica, Eskorzo, Carlos Ares y Morgan son algunos de los artistas del festival 'Otoño y Sal'

La Cabra Mecánica, Eskorzo, Carlos Ares y Morgan son algunos de los artistas del festival &#039;Otoño y Sal&#039;