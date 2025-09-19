Buscan a una mujer de 74 años con discapacidad cognitiva en Chirivel La Guardia Civil despliega un dispositivo de búsqueda para encontrar a la mujer, desaparecida desde el miércoles por la noche

Nerea Escámez Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:00

El Ayuntamiento de Chirivel ha pedido colaboración ciudadana para localizar a una mujer de 74 años, con discapacidad cognitiva, que se encuentra en paradero desconocido desde la noche del pasado miércoles, 17 de septiembre, en la localidad de Contador.

A través de un mensaje en sus redes, el Consistorio detalla que en el momento de su desaparición la mujer vestía un pijama de color oscuro y unas chanclas blancas con agujeros.

La Guardia Civil continúa hoy, viernes, con un dispositivo de búsqueda por el entorno del Camino Vertientes de la localidad para localizar a la desaparecida después de que ayer, jueves, estuvieran buscándola hasta caer la noche sobre las 21.40 horas. El último aviso lo habrían dado el miércoles a las 22.20 horas a través del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, alertando de que la mujer habría abandonado su domicilio.

El Ayuntamiento de Chirivel ha pedido ayuda para localizar a la desaparecida e insisten en que cualquier información que pueda ayudar a su averiguar su paradero se comunique de inmediato a la Guardia Civil a través del número 062.