Bloqueo en la negociación de los convenios del campo y del manipulado hortofrutícola Representantes sindicales y trabajadores se movilizan ante las sedes de la patronal. / UGT UGT y CC OO denuncian la actitud de la patronal y exigen que se vuelvan a sentar y también piden la aplicación del salario mínimo interprofesional JOSÉ ESTEBAN RUIZ Almería Jueves, 9 mayo 2019, 01:11

Los representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras que velan por los intereses de los trabajadores del campo y del manipulado denuncian el bloqueo de las negociaciones del convenio laboral que rige para ambas actividades en la provincia de Almería, así como determinadas infracciones derivadas de la inaplicación del salario mínimo interprofesional. Esta misma semana, ambos sindicatos llevaron a cabo una protesta ante las puertas de las sedes de las organizaciones y federaciones que representan a los empresarios, Coexphal y Asempal, para reivindicar lo que consideran los derechos de los trabajadores del colectivo de empleados del campo.

La secretaria general de las Federaciones de UGT Fica, Francisca Ramírez Oliver, y su homólogo Javier Castaño, secretario general de CC OO Industria explicaron la situación que se está viviendo en el sector agrario y hortofrutícola en Almería.

Manipulado

Cerca de un millón de personas trabajadoras del sector «soportan unas condiciones laborales de precariedad, temporalidad superior al 60%, dispersión, atomización y bajos salarios, que acentúan más aun el poder patronal», detalló Francisca Ramírez. En Almería, el convenio del sector manipulado, tan importante en la provincia, «se empezó a negociar en septiembre 2018 y desde entonces la patronal no ha querido negociar el convenio argumentando que por la subida salarial determinada por el Decreto del Gobierno sobre el Salario Mínimo Interprofesional se verían afectados otros conceptos del desempeño laboral, como por ejemplo la jornada», explicó la secretaria general de UGT Fica en Almería.

Desde UGT y CC OO pretenden, sin embargo, que la jornada laboral, que está en 1.826 anuales (48 horas semanales, 9 horas diarias), «se rebaje al menos a 45 horas semanales, teniendo dos sábados de descanso mensuales para conciliar la vida laboral y familiar. También pedimos un calendario laboral donde ya al menos por semanas los trabajadores y trabajadoras sepan la jornada y horario que tendrán durante la semana siguiente. Y dejar de llamar a las personas para el trabajo unas horas antes. Es un asunto de organización, no de dinero», sentenció Ramírez.

También piden las vacaciones s durante el desarrollo de la campaña «para que sean disfrutadas efectivamente». El empresario, manifestó Francisca Ramírez, «quiere que las vacaciones se disfruten a final de campaña, pero los trabajadores eventuales no exigen que se les pague las vacaciones ni los finiquitos, al contrario que el fijo discontinuo que tienen otra seguridad en la empresa, lo que podría llevar a que realmente no disfrutaran de vacaciones ni su compensación económica».

Campo

Con respecto al Convenio del Sector Campo, el secretario general de CC OO Industria explicó que desde el 2015 no sube el precio de la mano de obra que se mantiene estabilizado por el bloqueo de la patronal para que no suban los salarios, que se mantienen en 5,84 euros por hora. «Llevamos negociando desde 2017 un convenio en el que la patronal pretende eliminar la antigüedad, el plus de transporte (0,19 euros por kilómetro), y los complementos por incapacidad temporal». El campo está sufriendo «un bloqueo total del SMI», dijo Castaño, haciendo alusión a que la patronal, Coag y Asaja, «han intentado fórmulas de alargamiento de la jornada, realizando un fraude salarial, no solo a los trabajadores, sino también a Hacienda y a la Tesorería de la Seguridad Social». También denunció «la alta temporalidad del sector del campo con un 91% de las plantillas eventuales, que unida a la condición mayoritariamente de migrantes de estas, hacen que no se estén reclamando los derechos laborales».

Los representantes sindicales y trabajadores realizaron una protesta en las puertas de Asempal y Coexphal, donde reclamaron el desbloqueo de la negociación colectiva.