La alcaldesa de Benahadaux, Noelia Damián. IDEAL

Benahadaux encara el segundo tramo de legislatura con la promesa de adecuar los caminos rurales

La alcaldesa Noelia Damián afronta el nuevo tramo de dos años y garantiza mejora en el municipio

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:44

El municipio de Benahadaux se prepara para la nueva legislatura. Su alcaldesa, Noelia Damián, encara el segundo tramo de esta con nuevas promesas en su programa electoral. Entre estas, se encuentran las mejoras del Juzgado de Paz, la creación de un sendero de homologación y la adecuación de los caminos rurales.

La alcaldesa ha prometido seguir trabajando desde las diferentes áreas del Ayuntamiento, para ofrecer «servicios básicos» de calidad y conseguir un municipio «adaptado» a todas las necesidades de sus vecinos. En una carta dirigida a los medios, la máxima representante de Benahadaux ha mostrado «satisfacción» por los proyectos realizados durante los dos primeros años.

La misiva de Damián ha recogido las obras de construcción del nuevo centro de salud, así como de la residencia de mayores. En palabras de la primera edil, estas acciones «mejoran» los servicios sociales en el municipio. Asimismo, ha celebrado la remodelación de la piscina municipal y del pabellón de deportes, que «pronto» será una realidad gracias a la colaboración con la Diputación Provincial.

En términos de infraestructuras, Damián ya generó una nueva rotonda de acceso al barrio de San Juan y al Polígono Industrial, la mejora de los arcenes de la carretera Benahadux–El Chuche y el «acondicionamiento» de los polígonos industriales. También, se crearon nuevos nichos en el cementerio e instalado fibra óptica. Además, se instalaron equipamientos deportivos para el ejercicio y la actividad física y mejoras en las pistas de pádel.

Entre los compromisos ya cumplidos, se encuentran mejoras en la seguridad ciudadana. En este sentido, la Policía Local ya cuenta con un desfibrilador en su unidad móvil y está prevista su instalación en el Ayuntamiento, según ha señalado Noelia Damián en el escrito enviado.

