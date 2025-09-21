El Bajo Andarax celebra en Santa Fe de Mondújar el XIV Día de la Policía Local La mancomunidad de municipios ha hecho entrega de reconocimientos y condecoraciones, además de ofrecer un emotivo homenaje a los agentes jubilados

Marcos Tárraga Almería Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:19

La plaza del Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar se ha convertido este sábado en el escenario de un acto cargado de solemnidad y emoción para conmemorar el XIV Día de la Policía Local de la Mancomunidad del Bajo Andarax y reconocer la labor diaria de los cuerpos de seguridad de los siete pueblos que integran la comarca.

El evento comenzó tras la homilía en honor a los agentes en la iglesia parroquial del municipio, con la tradicional Parada en la plaza, donde el presidente de la Mancomunidad, Eugenio Gonzálvez García, y la alcaldesa de Santa Fe de Mondújar, Trinidad Góngora Escámez, recibieron a los alcaldes de la comarca, a la junta gestora y a las autoridades asistentes. Al son de 'El Abanico' se procedió al saludo a la formación y pase de revista, seguido de la ocupación de la presidencia.

Uno de los momentos más solemnes llegó con el izado de la bandera nacional, a cargo de seis agentes, mientras sonaba la marcha militar Castillo de Almansa y el Himno Nacional.

La ceremonia continuó con el homenaje a los caídos, en el que dos agentes depositaron una corona de laurel a los pies del mástil al compás de La muerte no es el final, finalizando con el sobrecogedor Toque de oración.

Tras el acto en la plaza, autoridades, agentes y público se trasladaron al teatro municipal para el acto institucional, donde se llevó a cabo la entrega de reconocimientos.

Se entregaron los trofeos del Campeonato de Tiro en sus categorías individual y por equipos, de manos de la vicepresidenta de la Mancomunidad, Purificación Matas Balibrea.

El momento más emotivo de la jornada llegó con las placas de jubilación, un homenaje a toda una vida de servicio de los agentes Juan Navarro Amate, Juan Francisco Rodríguez y Juan Antonio Cazorla Rodríguez. Alcaldes y alcaldesas de Viator, Gádor y Huércal de Almería fueron los encargados de entregarles estos reconocimientos. «Vuestra dedicación deja una huella imborrable en la seguridad y en el corazón de nuestros pueblos», se destacó en este apartado.

A continuación, se impusieron las condecoraciones al mérito, un gesto de gratitud por años de constancia y servicio ejemplar. El agente Vicente Moreno Rodríguez recibió la Cruz a la Constancia en el Servicio por 15 años ininterrumpidos.

La Cruz al Mérito, con distintivo amarillo, fue para Miguel Martínez Sánchez, guardia civil del Puesto de Gádor, y para el teniente Ángel Aguado Merlo, comandante del puesto de la Guardia Civil de Huércal de Almería, quien dedicó unas emocionantes palabras a los presentes en agradecimiento por el reconocimiento y por la acogida que la comarca le ha brindado durante los diez años de estancia en ella, ya que anunció que se traslada a Granada en nuevo destino.

El acto prosiguió con las intervenciones institucionales de la alcaldesa de Santa Fe de Mondújar, del oficial de la Policía Local de Huércal de Almería, Fernando Yáñez Terol, y del presidente de la Mancomunidad del Bajo Andarax, que coincidieron en su mensaje de gratitud hacia los agentes y en la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración comarcal en materia de seguridad.

La ceremonia concluyó con los asistentes en pie y en un respetuoso e imponente silencio para escuchar el Himno de Andalucía y el Himno Nacional, seguido de las tradicionales fotos de familia, en las que participaron autoridades, mandos policiales y los homenajeados.

La jornada festiva concluyó con un vino español en el salón social del teatro municipal, abarrotado de vecinos, homenajeados y familiares que no quisieron dejar escapar la ocasión de celebrar tan señalado día.

La Mancomunidad del Bajo Andarax ha subrayado el significado de este día «como reconocimiento público a la entrega y compromiso de quienes protegen y sirven a nuestros municipios, manteniendo vivo el espíritu de cercanía y servicio que define a la Policía Local».