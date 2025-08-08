Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ayuntamiento de Níjar retira siete toneladas de residuos en dos meses en las playas de Cabo de Gata

El incremento de usuarios en verano multiplica la generación de residuos y obliga a reforzar las tareas de un servicio municipal

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:39

El Ayuntamiento de Níjar ha retirado unas siete toneladas de residuos de sus playas del Parque Natural Cabo de Gata durante los meses de junio y julio, la mayor parte, en las zonas de Aguamarga y San José.

En verano, la población de núcleos como San José -que pasa de unos 1.000 residentes a multiplicarse por 15- y de otras localidades costeras crece de forma «notable», a lo que se suman las decenas de miles de visitantes que pasan por sus playas entre junio y septiembre, ha explicado el Consistorio en una nota.

Este incremento de usuarios multiplica la generación de residuos y obliga a reforzar las tareas de un servicio municipal que incluye limpieza mecánica diaria y dos intervenciones a pie sobre la arena cada jornada.

El concejal de Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Níjar, Juan Carlos Agenjo, ha señalado que las cifras son similares a las del año pasado, cuando durante todo el verano de 2024 se recogieron más de 17.000 kilos de basura, y ha añadido que, de seguir la tendencia actual, el balance final de este año será «muy parecido».

El edil ha subrayado que «todo ese esfuerzo se realiza para los vecinos de Níjar y para los muchos turistas que nos visitan» y que el objetivo es «mostrar que las espectaculares playas que tenemos en Níjar tienen que lucir como merecen».

Agenjo ha subrayado que el municipio «tiene la gran suerte de contar con este paraíso» y que existe la obligación de «conservarlo lo mejor posible». Por ello, ha hecho un llamamiento a la «concienciación» y al «civismo» para que los bañistas depositen sus residuos en las papeleras y contenedores habilitados y, en el caso de las calas y playas no urbanas, que no dejen basura en ellas.

«La cooperación ciudadana es fundamental, y si colaboramos entre todos, nuestras playas seguirán siendo un referente internacional», ha aseverado.

