El Ayuntamiento de Huércal de Almería saca a licitación la gestión de un quiosco-bar junto al teatro multiusos

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha abierto el proceso de licitación para la gestión del quiosco del Parque de las Pirámides, situado junto al ... Paseo del Generalife y el teatro multiusos de la localidad. El objetivo no es otro que ofrecer un servicio de restauración en este espacio, así como dinamizar el empleo y la actividad económica del municipio.

El quiosco, con una superficie de más de 34 metros cuadrados, estará exclusivamente dedicado al uso como bar-cafetería. El adjudicatario deberá encargarse únicamente de su gestión ya que el inmueble dispone de la infraestructura básica para su funcionamiento, después de su construcción a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), con un importe de 58.000 euros.

La adjudicación del contrato se realizará mediante subasta al alza, partiendo de un canon anual de 1.647,36 euros. El contrato tendrá una duración de diez años, pudiendo prorrogarse de forma anual hasta un máximo de 24 años.

Los interesados en optar a esta concesión deberán presentar sus ofertas exclusivamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público del Ayuntamiento. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 5 de noviembre de 2025, incluido. Los pliegos administrativos y la documentación requerida deberán acompañar la oferta presentada.

El alcalde, Ismael Torres, ha destacado que «lo que pretendemos es revitalizar los espacios públicos y ofrecer servicios de calidad a nuestros vecinos para que puedan disfrutar del ocio en todos los rincones del municipio», así como «fomentar la creación de empleo estable» en la localidad.