Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Huércal de Almería

El Ayuntamiento de Huércal de Almería saca a licitación la gestión de un quiosco-bar junto al teatro multiusos

El objetivo es dinamizar el empleo y la actividad económica del municipio, además de revitalizar los espacios públicos y ofrecer servicios para que los vecinos disfruten del ocio

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:36

Comenta

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha abierto el proceso de licitación para la gestión del quiosco del Parque de las Pirámides, situado junto al ... Paseo del Generalife y el teatro multiusos de la localidad. El objetivo no es otro que ofrecer un servicio de restauración en este espacio, así como dinamizar el empleo y la actividad económica del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 Un detenido al desmantelar un invernadero de marihuana con 5.600 plantas en Balanegra
  3. 3 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  4. 4 Roquetas celebra jornadas de participación ciudadana para abordar el POU
  5. 5 Horarios de los comercios y grandes superficies el festivo 1 de noviembre
  6. 6 «Hasta un 60% de los pacientes de psoriasis sufren ansiedad o depresión»
  7. 7 Moreno Bonilla pide a los andaluces reivindicar el sector agroalimentario
  8. 8 Comienzan las clases de refuerzo escolar para la comunidad gitana de Vícar
  9. 9 Procesan a la alcaldesa de Cantoria por regular casas ilegales con orden de demolición
  10. 10 La Mojonera logra el compromiso de la Junta para avanzar en la futura ampliación del centro de salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento de Huércal de Almería saca a licitación la gestión de un quiosco-bar junto al teatro multiusos

El Ayuntamiento de Huércal de Almería saca a licitación la gestión de un quiosco-bar junto al teatro multiusos