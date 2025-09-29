Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aviso por tormentas en Almería: las lluvias podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora

Comarcas de las provincias de Almería, Granada y Jaén afrontan este lunes una jornada pasada por agua hasta la media noche

Europa Press

Almería

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:54

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha situado en amarillo a determinadas comarcas de las provincias de Almería, Granada y Jaén por tormentas y una previsión de lluvia que podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, dentro de sus avisos meteorológicos para este lunes en Andalucía.

Bajo esos parámetros se encontrarán las comarcas del Valle del Almanzora y los Vélez en Almería; al igual que Guadix y Baza, en la provincia de Granada; y Cazorla y Segura, en Jaén.

La Aemet concede una probabilidad que oscila entre un 40 y un 70% para esa concentración pluviométrica que se produciría entre las 12 horas de este lunes y hasta la medianoche.

