Avanzan a buen ritmo las obras del Parque de las Familias de Campohermoso El Ayuntamiento de Níjar está invirtiendo más de 1,6 millones de euros para mejorar el actual parque de los Olivicos

Marcos Tárraga Almería Martes, 7 de octubre 2025, 11:37 Comenta Compartir

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, acompañado por los concejales de Urbanismo, Manuel Herrero, y de Servicios Urbanos, Juan Carlos Agenjo, ha visitado las obras de construcción del futuro Parque de las Familias. Se trata de una actuación impulsada por el Ayuntamiento nijareño, que cuenta con un presupuesto más de 1,6 millones de euros para uno de los proyectos 'estrella' del presente mandato en el municipio: un gran espacio de ocio y disfrute para todos los vecinos ubicado en el actual parque de los Olivicos (Campohermoso).

Las obras, que están siendo ejecutadas por Albaida Construcciones SA, comenzaron el pasado mes de junio y marchan a buen ritmo, por lo que su finalización está prevista para el próximo verano. Como ha señalado el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, se trata de «uno de los proyectos que más ilusión genera entre las familias nijareñas, ya que supondrá un antes y un después en sus alternativas de ocio y disfrute, ofreciendo a todos los vecinos un gran espacio público donde convergerán la diversión, las actividades al aire libre, las zonas verdes y de recreo».

En cuanto al proyecto, contempla la reurbanización del actual parque 'Los Olivicos', una superficie de 24.000 metros cuadrados en la que se incluirán más zonas verdes de las ya existentes, espacios de juegos infantiles, zona para calistenia, área para conciertos y espectáculos, o zona de recreo y restauración, entre otros equipamientos.

Y todo ello, apunta el alcalde, «con un sentido homenaje a la esencia de nuestro municipio: a nuestra agricultura y a nuestra historia, para construir el futuro teniendo muy presente nuestro pasado». El alcalde se refiere a que algunas de las zonas de juegos infantiles tendrán guiños a los cultivos del Campo de Níjar, así como al poblado minero de Rodalquilar o la presa de Isabel II, además de incluir un molino de viento genovés.

El proyecto prevé asimismo un espacio a modo de plaza para la realización de eventos diversos, como actuaciones, reuniones de vecinos o asociaciones, etc. Igualmente, se proponen zonas de merendero y de gimnasio al aire libre con máquinas biosaludables.

El 'pump track' más moderno de la provincia

A destacar también que, en la esquina noreste, ya se ha construido el 'pump truck' que está considerado como el más moderno de la provincia de Almería. Esta instalación fue inaugurada el 30 de julio, y el Consistorio nijareño ha invertido 151.225,80 euros (IVA incluido) para un pumptrack que cuenta con una superficie total de 1.350 metros cuadrados, con forma aproximadamente triangular 51,00 metros x 41,00 metros.

El número de usuarios para el pumptrack es de 20 simultáneamente, manteniendo un margen de seguridad de al menos 5 metros. Dicho recorrido está diseñado para practicantes noveles y avanzados que pueden hacer uso de esta desde los 3 años en adelante, cada uno a la velocidad adecuada, según su nivel de destreza.