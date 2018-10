La Asociación de Personas con Discapacidad de Los Vélez lucha para evitar que el centro cierre Vélez-Rubio se manifestará para evitar el cierre de Apafa. / IDEAL El Gobierno pide la devolución de una subvención de más de 600.000 euros al centro otorgada en 2011 con motivo de unas obras NEREA ESCÁMEZ ALMERÍA Viernes, 5 octubre 2018, 01:03

El toque de atención por parte del Gobierno central a la Asociación de Personas con Discapacidad (Apafa) es con motivo de la devolución de una subvención por un importe de 500.000 euros más los intereses que suman otro total de 120.000 euros por causa de un cambio de empresa constructora para ampliar las instalaciones en las que actualmente, trabajan y han conseguido servir a más de un centenar de usuarios en Los Vélez y de los alrededores de la provincia. Es por el motivo del cambio que se ha pedido la devolución de la subvención que les otorgaron por el año 2011. Matilde Díaz, presidenta de Apafa, explica que el Gobierno ha tenido en cuenta las iniciativas porque han «propuesto dos medidas ajustadas», la primera de ellas es en base a la Ley General de Subvenciones con el artículo 22 donde, afirma que «el actual Gobierno puede destinar una a la asociación justificando, sin necesidad de hacer convocatorias, como pasa con otros términos, que es por razones humanitarias o de interés social». Y la segunda se trata de la «no inejecutabilidad de la sentencia recurrida».

Matilde Díaz, asegura que es un problema «de carácter formal» y no de «fondo» puesto que en Apafa no hay ganancias ya que es una entidad pública y como tal, no podría hacerse cargo de la opción de pagar en plazos como ha sugerido el Gobierno central. Asimismo, la presidenta reitera que «es un disparate de principio de responsabilidad» y opina que «es obligación de la administración central de evitar el cierre o no porque ellos tienen la potestad de la situación». En caso del cierre del centro, «habría que reubicar a los usuarios y no hay centros ni plazas», lamenta. Como respuesta, la Asociación de Personas con Discapacidad se reunirá hoy a las 20 horas en el Cine Teatro Óvalo para informar a los socios, familiares, trabajadores e incluso los vecinos de la situación que está viviendo Apafa. Y además, mañana también tendrá lugar a las 12 horas una manifestación desde la Plaza de la Encarnación de Vélez-Rubio.