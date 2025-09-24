Arde una vivienda de 'Los Saúles' en Adra La Guardia Civil investiga quién podría estar detrás del origen de las llamas

Nerea Escámez Almería Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:22 Comenta Compartir

Una vivienda del clan de 'Los Saúles' ha ardido durante esta madrugada en la barriada de Puente del Río, en Adra. Hasta el lugar se desplazó una dotación de los Bomberos del Poniente para extinguir las llamas del inmueble.

Según ha podido saber IDEAL, en el interior de la vivienda no había nadie por lo que no se han producido daños personales ni tampoco han tenido que realizar desalojos en los inmuebles de los alrededores.

Ahora, la Guardia Civil de Almería ha abierto una investigación para conocer quién estaría detrás del origen de las llamas.

Cabe recordar que no es la primera vez que arde una de las viviendas de este clan abderitano conocido como 'Los Saúles'. Cuatro de ellas fueron quemadas la madrugada del 3 de junio en la calle Júpiter de la misma barriada de Puente del Río. Además, también se pincharon las ruedas de los vehículos del entorno. En ese entonces, los hechos estuvieron relacionados con la muerte del joven de 22 años que fue víctima de un tiroteo el pasado lunes, 2 de junio, tras una reyerta iniciada por una queja del volumen de la música.