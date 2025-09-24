Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Guardia Civil investiga los hechos. R. I.

Arde una vivienda de 'Los Saúles' en Adra

La Guardia Civil investiga quién podría estar detrás del origen de las llamas

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:22

Una vivienda del clan de 'Los Saúles' ha ardido durante esta madrugada en la barriada de Puente del Río, en Adra. Hasta el lugar se desplazó una dotación de los Bomberos del Poniente para extinguir las llamas del inmueble.

Según ha podido saber IDEAL, en el interior de la vivienda no había nadie por lo que no se han producido daños personales ni tampoco han tenido que realizar desalojos en los inmuebles de los alrededores.

Ahora, la Guardia Civil de Almería ha abierto una investigación para conocer quién estaría detrás del origen de las llamas.

Cabe recordar que no es la primera vez que arde una de las viviendas de este clan abderitano conocido como 'Los Saúles'. Cuatro de ellas fueron quemadas la madrugada del 3 de junio en la calle Júpiter de la misma barriada de Puente del Río. Además, también se pincharon las ruedas de los vehículos del entorno. En ese entonces, los hechos estuvieron relacionados con la muerte del joven de 22 años que fue víctima de un tiroteo el pasado lunes, 2 de junio, tras una reyerta iniciada por una queja del volumen de la música.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan a una persona por el incendio de la terraza de un pub de Adra
  2. 2 Gómez Cantero: «No hay que tener miedo, si hace falta me vengo a vivir con ellos al Seminario»
  3. 3 Fallece José Antonio Picón, un referente de la vida empresarial y social de Almería
  4. 4 Dos detenidos por un robo en vivienda, sustracción de vehículos y estafa en Roquetas
  5. 5 Coca-Cola y ECODES presentan un proyecto para ayudar a la hostelería a cuidar su huella de carbono
  6. 6 Denuncian la falta de efectivos policiales en La Mojonera y urge a reforzar la seguridad ciudadana
  7. 7 La Unidad Específica de Convivencia Ciudadana será una realidad en El Ejido
  8. 8 El Ejido refuerza la seguridad con nuevos vehículos y más recursos para la Policía Local
  9. 9 Almería se cuela entre las diez ciudades españolas más caras para vivir
  10. 10 Dos mujeres resultan heridas al ser atropelladas en la Avenida del Mediterráneo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arde una vivienda de 'Los Saúles' en Adra

Arde una vivienda de &#039;Los Saúles&#039; en Adra