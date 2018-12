Almería tiene ya un 42% más de afiliados a la Seguridad Social que cuando empezó la crisis La almeriense es la segunda provincia de todo el país que mejor comportamiento ha tenido, sólo superada en creación de empleo por las Islas Baleares MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Lunes, 10 diciembre 2018, 00:14

La volatilidad del mercado laboral de la provincia de Almería ha tenido, afortunadamente, un efecto rebote. Si Almería fue de las provincias en las que se produjo una mayor destrucción de empleo de todo el país, ahora es una de las que encabeza la recuperación de la creación del empleo con una mayor fortaleza. Y no es porque esté cerca o haya alcanzado el número de cotizantes a la Seguridad Social que tenía en los momentos en los que la crisis económica era -al menos para el Gobierno de entonces- casi un augurio de cenizos. Sino porque lo ha superado a lo grande.

A día de hoy, en la provincia de Almería hay un 42,7% más de empleos que los que había en 2007, momento en el que comenzó la destrucción de empleo en el país y la sangría del paro se cebó entre los más débiles dejando a muchos de ellos en la estacada. Esto es, por cada 100 empleos de entre los que había en dicha fecha, ahora hay 142,7.

La cifra se obtiene del número de cotizantes a la Seguridad Social. Pero no lleva aparejado que se hagan más horas de trabajo: simplemente que hay más personas dadas de alta -como trabajadores autónomos o como asalariados, independientemente del tipo de contrato-. Y es por ello que se puede estar generando un cierto efecto espejismo: que lo que muestren las cifras sea observado como algo mucho más positivo que lo que realmente es.

Sin ir más lejos, las cifras de creación de empleo no se acompañan, al menos no al mismo ritmo, de las de caída en las inscripciones en el Servicio Andaluz de Empleo (que gestiona la búsqueda activa de empleo) o en el Servicio Público de Empleo Estatal (que gestiona las prestaciones) durante la crisis. Ahora siguen siendo mucho más altas que hace justo once años, cuando la crisis comenzó a hacerse palpable en cuestiones de empleabilidad. La razón puede estar en que la gente está más predispuesta a trabajar ante un entorno laboral que no es boyante.

Por ejemplo: dos de cada tres nuevos asalariados que se registraron en 2016 -año al que corresponde la última encuesta de movilidad en el mercado de trabajo elaborada por Hacienda- ganaron, como promedio, solo 1.907 euros anuales. En concreto, el 63,8% de quienes accedieron al mercado de trabajo entonces -1,15 millones, que sumados a quienes ya tenían un empleo supusieron en conjunto 17,25 millones de personas- lo hicieron por debajo de la mitad del salario mínimo interprofesional (SMI), que era en ese momento 4.586 euros.

Octubre cerraba con 59.141 inscritos en las oficinas del paro en Almería. Hace once años eran 31.234, prácticamente la mitad. Y todo ante un empleo generalizadamente peor que el de hace una década que anima al entorno familiar a seguir el ejemplo del parado e inscribirse en las oficinas del desempleo para intentar sumar. Es el efecto familia -lo definió Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía-. Por cada parado, se inscriben en el paro una media de dos personas por mimetismo o 'solidaridad'.

Pese a todo, en Almería también se observa, en el campo de la estabilidad laboral, cierta mejoría. Sumado al espectacular dato de recuperación de cotizaciones hasta el punto de elevarlo a un 142% de las existentes hace once años, se observa un incremento de contrataciones de larga duración (contratos indefinidos) que ha permitido duplicar la tasa en los últimos meses. Según se observa de las estadísticas mensuales de empleo en la provincia, ofrecidas por el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, el empleo se mantuvo, entre 2007 y 2016, en tasas de un 95-96% de contratos de carácter temporal. Ahora, la tasa ha bajado hasta un 92%. Esto es: el número de contratos indefinidos se ha duplicado en los últimos dos años en tanto en cuanto la generación de empleo ha ido mejorando y estabilizando un mercado laboral con mejores expectativas en la provincia de Almería.

Los sectores que mejor responden a la mejoría son los que la estadística engloba en servicios y construcción. Sin embargo, cabe recordar, por volumen es la agricultura y los subsectores agrícolas englobados bajo el paraguas de «servicios» (por ejemplo, el manipulado o la logística de productos hortofrutícolas) los sectores que siguen sosteniendo el mayor porcentaje del empleo. Son sectores con ciclos cerrados que están en estos momentos en plena expansión de las contrataciones. Ocurrirá así hasta primavera. Quedan aún buenos meses para el empleo.