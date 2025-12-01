Un accidente entre un camión y una grúa obliga a cortar la A-7 en Sorbas

La autovía A-7 se encuentra cortada al tráfico desde primera hora de este lunes 1 de diciembre a la altura de la localidad almeriense ... de Sorbas por un accidente entre un camión y una grúa.

Según informa la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press, el siniestro se ha registrado en el kilómetro 719 de la A-7 en sentido Almería y se han establecido itinerarios alternativos por la N-340A o la A-1102.

Además, otro accidente en el kilómetro 792 de la A-7 ha provocado en la mañana de este lunes hasta dos kilómetros de tráfico lento en la entrada a la capital por Aguadulce.