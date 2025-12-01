Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un accidente entre un camión y una grúa obliga a cortar la A-7 en Sorbas

Se han establecido itinerarios alternativos por las carreteras N-340A y A-1102

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:46

La autovía A-7 se encuentra cortada al tráfico desde primera hora de este lunes 1 de diciembre a la altura de la localidad almeriense ... de Sorbas por un accidente entre un camión y una grúa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

