Un accidente entre un camión y una grúa obliga a cortar la A-7 en Sorbas
Se han establecido itinerarios alternativos por las carreteras N-340A y A-1102
Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:46
La autovía A-7 se encuentra cortada al tráfico desde primera hora de este lunes 1 de diciembre a la altura de la localidad almeriense ... de Sorbas por un accidente entre un camión y una grúa.
Según informa la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press, el siniestro se ha registrado en el kilómetro 719 de la A-7 en sentido Almería y se han establecido itinerarios alternativos por la N-340A o la A-1102.
Además, otro accidente en el kilómetro 792 de la A-7 ha provocado en la mañana de este lunes hasta dos kilómetros de tráfico lento en la entrada a la capital por Aguadulce.
