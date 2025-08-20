Se abre al tráfico la Plaza Mayor de Albox

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:07 Compartir

El pasado lunes 18 de agosto la Plaza Mayor de Albox ha recuperado el tráfico rodado. Se cumple así una de las promesas de la actual alcaldesa, María del Mar Alfonso que, con la finalización de esta obra, cumple el 80% de su programa de gobierno.

«Abrir el carril de tránsito por la Plaza del pueblo era un compromiso que adquirí con los vecinos, pero además con esta obra hemos solucionado todos los problemas que acarreaba esta Plaza. Hemos mejorado las pluviales para que no haya inconvenientes con los vecinos que viven en las calles colindantes cada vez que llueve. Hemos puesto un parque infantil homologado y que cumple las condiciones que necesitan nuestros niños y, además, hemos mejorado el mobiliario urbano y la vegetación. En definitiva, cumplimos lo que prometimos, nuestra palabra es importante» asegura Alfonso.

Las obras de la Plaza Mayor de Albox han quedado finalizadas y con ello, esta semana el Ayuntamiento ha informado a los vecinos del nuevo funcionamiento de la misma. El tráfico está permitido de lunes a viernes de 7 horas a 15.45 horas. Y por la tarde, a partir de las 15.45, los fines de semana y festivos, la plaza es exclusivamente peatonal.

La reapertura al tráfico de un lateral de la plaza busca mejorar la movilidad y accesibilidad a puntos tan importantes del municipio como el Centro de Salud, los colegios o las diferentes pedanías. Volver a ordenar el tráfico en el centro del municipio y que no sean calles estrechas y escondidas las que soporten la mayor parte de los vehículos. «Era necesario y así nos lo han pedido los comercios y los propios vecinos, ordenar de nuevo el tráfico en todo el centro del municipio y al mismo tiempo que la plaza siga teniendo un uso social» insiste la alcaldesa que este lunes comprobaba con el jefe de la Policía Local cómo circulan ya los vehículos por la Plaza Mayor.

Las mejoras llevadas a cabo en los últimos meses han sido posible gracias a los Planes Provinciales de la Diputación provincial de Almería. Unas obras que han consistido en la apertura de un carril de cinco metros de anchura en un lateral de la plaza, únicamente perceptible por la forma del pavimento que es del mismo material, travertino amarillo, pero instalado para poder soportar el tráfico rodado. Unos pivotes automáticos a ambos lados del carril, se abren y cierran de manera automática según el horario estipulado para abrir y cerrar la plaza a los vehículos.

El proyecto ha incluido además la renovación del mobiliario urbano, el cambio del parque infantil por uno homologado y de mayores dimensiones, nueva iluminación y mejoras de alcantarillado y pluviales.

Temas

Tráfico

Albox