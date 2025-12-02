Tranquilidad en las 561 granjas almerienses ante la aparición de casos del virus de la peste porcina africana en España. En la provincia —y en ... Andalucía— no se han tenido que tomar medidas frente al virus hasta la fecha a pesar de contar con una capacidad productiva cercana al millón de cabezas que, de momento, no corren peligro, según han explicado desde la Junta de Andalucía. De las 561 explotaciones actuales, 344 son profesionales, mientras que 217 son de autoconsumo y, según ha añadido la Junta, «siempre» se han realizado controles de vigilancia para controlar la aparición del virus.

Debido a los contagios recientes del virus en Barcelona, la Junta de Andalucía ha intensificado la vigilancia. Así lo expresó el pasado lunes Ramón Fernández-Pacheco, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que anunció a los medios de comunicación que exigirá al Ministerio de Agricultura que los cierres de los mercados por el brote de peste porcina se hagan «por comunidades» para que las demás no se vean afectadas por el bloqueo que han declarado México y China.

Primeros casos

Las alarmas saltaron el 26 de noviembre, cuando se hallaron dos jabalíes muertos en Bellaterra, Barcelona. Fue el pasado viernes cuando, según el Ministerio de Agricultura, los casos positivos fueron confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Madrid. Es la primera vez que el virus vuelve a la Península desde que fue erradicado en 1994 y ya alcanza los nueve casos.

Es por eso que, según indica Europa Press, los expertos veterinarios de la Comisión Europea han llegado este martes a Cataluña para asesorar a las autoridades catalanas y españolas sobre la adopción de las medidas previstas en la legislación comunitaria para tratar de contener el brote de peste porcina que ya ha supuesto el sacrificio de miles de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector cárnico en la Unión Europea.

Propagación del virus

La enfermedad de la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a jabalíes y cerdos con una alta mortalidad para ellos. Pero este virus no afecta a las personas, es decir, no se contagia ni por ingesta de carne o derivados ni por contacto con esos animales..

Según informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el virus puede llegar a los cerdos por contacto directo entre infectados, por material contaminado como vehículos, herramientas o garrapatas específicas.

A pesar de que no afecta a la salud humana, si los jabalíes infectados entran en contacto con las zonas rurales, el riesgo de contagio para las granjas porcinas es elevado y podría concluir en el sacrificio de los animales. Por eso las autoridades están intensificando la vigilancia en jabalíes, aplicando controles estrictos alrededor de la zona afectada y reforzando las medidas de bioseguridad en explotaciones porcinas.

El objetivo, según añade la OCU, es evitar que el virus salte a las granjas, porque podría provocar la muerte de los animales y causar graves pérdidas económicas.

Aunque en España hace tres décadas que se había conseguido erradicar el virus, en algunos países del este y sur de Europa sigue habiendo casos. Por ello, la UE mantiene medidas de vigilancia.