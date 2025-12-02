Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo Ramos Vidorreta

Las 561 granjas de cerdos de Almería, libres de medidas ante la peste porcina

La Junta destaca que las 344 explotaciones profesionales y las 214 de autoconsumo de la provincia están libres de peligro frente al brote del virus acotado en Cataluña

Leticia M. Cano

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:04

Comenta

Tranquilidad en las 561 granjas almerienses ante la aparición de casos del virus de la peste porcina africana en España. En la provincia —y en ... Andalucía— no se han tenido que tomar medidas frente al virus hasta la fecha a pesar de contar con una capacidad productiva cercana al millón de cabezas que, de momento, no corren peligro, según han explicado desde la Junta de Andalucía. De las 561 explotaciones actuales, 344 son profesionales, mientras que 217 son de autoconsumo y, según ha añadido la Junta, «siempre» se han realizado controles de vigilancia para controlar la aparición del virus.

