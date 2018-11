Más de 2.500 viajeros han sido atendidos y 1.455 vacunados para viajes internacionales Una turista, en un destino paradisiaco. / FOTOLIA El Centro de Vacunación Internacional recomienda solicitar cita previa un mes y medio antes de emprender el viaje A. MALDONADO ALMERÍA Lunes, 26 noviembre 2018, 00:17

Un total de 2.509 viajeros han sido atendidos durante el pasado verano, de los cuales se vacunó a 1.455 personas en los diferentes Centros de Vacunación Internacional dependientes de la Delegación del Gobierno en Andalucía y de las subdelegaciones en las diferentes provincias andaluzas. A nivel regional fueron 15.342 viajeros los atendidos, de los que se vacunó a 8.018 personas,

La Delegación del Gobierno en Andalucía recomienda a los viajeros que tengan previsto salir al exterior que consulten al Centro de Vacunación Internacional por si deben vacunarse. En los centros ubicados en la práctica totalidad de las capitales andaluzas (menos Jaén y Córdoba, que deben desplazarse a las más cercanas), se facilita la información personalizada y las recomendaciones de vacunación, especialmente para los viajeros que tengan como destino países tropicales o destinos poco frecuentes.

A las 15.342 personas que acudieorn en los pasados meses de verano a los diferentes centros se les informó o se les recomendó una profilaxis anterior al viaje, debiendo vacunarse 8.018 personas. Durante el pasado año 2017, el total de viajeros atendidos fue de 26.787, siendo 15.625 las personas que necesitaron vacunarse.

Por provincias, Málaga fue la que más viajeros atendió y donde más vacunaciones se realizaron, concretamente 5.385 y 3.067. El Centro de Vacunación de la provincia de Sevilla atendió a 3.453 viajeros y vacunó a 1.788. El Centro de Huelva atendió a 2.005 viajeros y vacunó a 895 de ellos. Finalmente, en Cádiz y Algeciras fueron atendidos durante el año pasado 985 y 1.005 viajeros respectivamente, y se vacunaron a 409 y 404. En Granada la atención se realiza en el hospital Virgen de las Nieves.

Para una adecuada atención, el viajero tiene a su disposición las webs http://administracion.gob.es y http://www.mscbs.gob.es de solicitud de cita previa o bien puede solicitar cita acudiendo directamente a cualquiera de los centros. Es aconsejable que los viajeros se informen de las vacunas necesarias con suficiente antelación, ya que hay algunas medidas preventivas que necesitan un periodo de tiempo antes del viaje para ser efectivas.

Otra recomendación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es que, al regresar, y dado que algunas enfermedades no se manifiestan de manera inmediata, pongan en conocimiento de su médico cualquier síntoma que pudiera tener relación con el viaje.

Hacerlo con tiempo

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía se recomienda, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, realizar la vacunación con tiempo suficiente. Para ello, es conveniente solicitar cita previa, siendo las dos webs señaladas lo más rápido para solicitarla. En ellas deberán cumplimentar una serie de datos relativos a su viaje (destino, tipo de viaje, duración e inicio del mismo). También pueden recibir información en los siguientes teléfonos.

Asimismo hay que seguir algunos consejos como lavarse las manos con frecuencia para evitar infecciones; beber agua embotellada o tratada y evitar el consumo de hielo que no haya sido preparado con agua segura; consumir sólo leche envasada y derivados lácteos higienizados; tener precaución con la repostería y los helados; las comidas deben estar cocinadas y conservadas a temperatura adecuada: evitar los productos crudos y tener especial cuidado con las salsas y los preparados que contengan huevo crudo; la fruta debe ser pelada personalmente; evitar el consumo de productos de mercadillos ambulantes; especial atención a los riesgos relacionados con el entorno; protegerse del calor, de la humedad y de la exposición directa al sol, especialmente en las personas mayores y los niños; protegerse contra picaduras de insectos con ropa adecuada, usar repelentes y, si fuera necesario, mosquitera para dormir; extremar las medidas para evitar contagios en lugares de baño; cuidar la higiene personal.

En relación con el posible riesgo de exposición a mosquitos vectores transmisores de enfermedades emergentes y reemergentes como los virus Zika, Chikungunya y Dengue (enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes) o parásitos de la Malaria o Paludismo (enfermedad transmitida por la hembra del mosquito Anopheles), -causante esta última de entre 400 a 900 millones de casos al año en el mundo-, está disponible en el portal del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) http://www.mscbs.gob.es/ - un enlace con información relativa a la prevención frente a estas enfermedades transmitidas por vectores, así como recomendaciones a viajeros con destino a Centroamérica, Suramérica, Caribe y Pacífico Sur; un documento de preguntas y respuestas, al igual que una estadística de casos importados diagnosticados en España e información técnica dirigida a profesionales sanitarios.

Asimismo, en el enlace 'Vacunación Internacional-La Salud también Viaja' de la Web del Ministerio está disponible la nueva edición 2018 del Folleto Informativo/Divulgativo 'La Salud también Viaja', material informativo entregado a los viajeros internacionales que consultan en los Centros de Vacunación Internacional, que incluye aquellos requisitos exigibles de vacunación, medidas preventivas, vacunas recomendables, quimioprofilaxis antipalúdica y consejos de medicina preventiva y de salud pública necesarios para preparar desde el punto de vista sanitario sus desplazamientos internacionales.

Proporcionan información al viajero internacional en aquellos aspectos relacionados con el 'Antes del Viaje' (preparación, vacunación obligatoria, vacunación recomendada, prevención del Paludismo o Malaria, prevención del Dengue, etc.), 'Durante el Viaje' (riesgos relacionados con alimentos y bebidas, riesgos relacionados con el entorno, higiene personal, enfermedades de transmisión sexual, drogas y viajes, etc.), y 'Después del Viaje' (consulta médica, etc.), así como la relación de Centros de Vacunación Internacional distribuidos por todo el territorio nacional.