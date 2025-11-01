De los 15.716 euros de Olula de Castro a los 8.334 de La Mojonera: así son las rentas netas por municipios

El mapa provincial de la renta dibuja una Almería de contrastes, donde la riqueza no siempre se concentra en los municipios más poblados. Según los ... datos más recientes, la renta media por habitante en la provincia se sitúa en 13.372 euros, pero las diferencias entre comarcas y localidades resultan notables.

En los grandes núcleos urbanos, donde se concentra la mayoría de la población, las cifras son más contenidas. La capital alcanza los 13.372 euros, mientras que Roquetas de Mar llega a 11.425 euros y El Ejido, motor agrícola y económico del Poniente, se queda en 10.297 euros. El escalafón más bajo lo ocupa La Mojonera, con una renta media de 8.334. En el extremo opuesto, Níjar, refleja 8.989 euros de renta media, seguido de Vícar, con 9.599 euros.

La lectura cambia al mirar hacia los pueblos pequeños del interior, donde los valores medios se disparan. En Castro de Filabres, por ejemplo, la renta alcanza los 15.716 euros, y en Olula de Castro se eleva hasta los 15.639 euros. Les siguen Velefique (14.968 euros), Senés (14.788 euros) o Bacares (14.175 euros). Pero estos datos deben leerse con cautela: en municipios de apenas unos cientos de habitantes, la presencia de una o varias fortunas individuales puede desequilibrar la media y proyectar una imagen de prosperidad que no siempre se corresponde con la realidad cotidiana.

Entre los municipios de tamaño medio, destacan Mojácar (12.603 euros), Carboneras (12.636 euros) y Huércal de Almería (12.366 euros), que reflejan una renta superior a la media provincial, probablemente influida por el turismo y los servicios..