El menú The Burger Cup para disfrutar al máximo estos días en Almería

Del 17 al 26 de octubre, el Centro Comercial Torrecárdenas se convierte en el epicentro gastronómico de España con la llegada de The Burger Cup. Este torneo, que reúne a las mejores marcas de hamburguesas a nivel nacional e internacional, promete convertirse en un evento inolvidable para almerienses y visitantes. Durante nueve días, los asistentes podrán disfrutar de una variedad impresionante de hamburguesas gourmet, música en directo y actividades que añadirán sabor a la experiencia.

Los organizadores han incluido una opción muy especial en colaboración con Oferplan de IDEAL. La plataforma de planes ofrece un menú exclusivo -hamburguesa, patatas y bebida- a un precio promocional increible, disponible solo para sus lectores y usuarios. No podrás encontrar esta opción en taquilla, así que no pierdas la oportunidad de deleitarte con una hamburguesa + patatas + bebida (recuerda que si es la primera vez, el vaso tiene un coste adicional de 1€). Es la mejor manera de disfrutar.

Entre las destacadas marcas participantes se encuentran Briochef, una doble campeona de Madrid reconocida mundialmente; Vulcano, famosa por sus innovadoras «jeringuillas de queso»; y MrBeast Burgers, que hará su debut en España. La diversidad de opciones será un festín para los amantes de la comida rápida y la gastronomía creativa, con recetas que prometen sorprender incluso a los paladares más exigentes.

Además de degustar deliciosas hamburguesas, los asistentes podrán disfrutar de un programa lleno de actividades. Un elemento destacado será el showcooking infantil programado para el sábado a las 13:00h, donde los más pequeños podrán aprender sobre la preparación de hamburguesas mientras se divierten. El acceso al evento es completamente gratuito, lo que lo convierte en una opción atractiva para familias y grupos de amigos que buscan una experiencia diferente.

El torneo no solo se trata de saborear las distintas hamburguesas, sino también de participar activamente en la votación para elegir la mejor burger del evento. Cada visita al recinto será una oportunidad para descubrir nuevas creaciones culinarias y apoyar las marcas competidoras.

Los horarios de apertura del evento son bastante convenientes: de lunes a jueves, el festival abrirá sus puertas de 19:00 a 00:00h, y de viernes a domingo, los horarios se alargarán de 12:00 a 01:00h. Por si fuera poco, los asistentes podrán acudir con sus mascotas, lo que hace que este sea un evento verdaderamente inclusivo. Con tantas actividades y delicias en oferta, «The Burger Cup» en Almería no solo será un torneo para los aficionados a las hamburguesas, sino una celebración de la gastronomía y la diversión para todos.