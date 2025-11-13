Terraza Carmona abre la plaza a la mejor carne de toro de lidia

Hay citas que no necesitan presentación. En Vera, el mes de noviembre tiene nombre propio y aroma a ruedo: las Jornadas Gastronómicas 'El Toro Bravo ... en la Cocina', que este año alcanzan su vigesimonovena edición, vuelven a reunir en torno a la mesa la esencia de una tierra y la maestría de una familia que lleva generaciones defendiendo la cocina con identidad.

Desde los fogones de Terraza Carmona, el restaurante veratense vuelve a rendir homenaje al toro bravo y a las hortalizas del Levante almeriense, en un encuentro que une cultura, gastronomía y sentimiento. Lo que comenzó hace casi tres décadas como una propuesta valiente y singular se ha convertido hoy en una de las citas más queridas y esperadas del calendario gastronómico de la provincia.

Pocas cocinas han sabido mantener con tanta coherencia el equilibrio entre la memoria y la innovación. De la mano del chef Antonio Carmona y con el impecable trabajo en sala de Ginés Carmona, el restaurante se transforma durante estos días, aún más si cabe, en un auténtico templo del sabor, donde la carne del toro de lidia —ecológica, sostenible y llena de carácter— se convierte en protagonista de un menú que habla de paisaje, de respeto y de oficio.

El paseíllo arrancó este jueves con una milhojas de hortalizas al vapor de tomillo-limón y babilla de cuatreño con guacamole y tomate raf, seguida de una delicada aguja de utrero confitada en escabeche con yemas de flor de calabaza y crema de ajo blanco malagueño. La faena continuó con un champiñón relleno de llana de toro asada sobre parmentier de apio nabo, y una entraña de cinqueño a la brasa al aroma de chimichurri con cuscús de brócoli y coliflor.

En los medios, unos raviolis de morcillo de utrero confitados en su jugo con germinado de remolacha y puré violeta, y un guiño a la casa: el clásico arroz de 'La Terraza' con novillo y setas perrechico. Como broche, una terna de solomillo de eral relleno de foie con alcachofas salteadas y salsa de vino de Toro, y para el postre, un milhojas de frutas rojas con crema de vainilla y nata.

Para salir por la puerta grande, quedará por delante la segunda jornada que se celebra hoy, viernes y que promete emociones fuertes desde el primer plato: cúpula de paté de res brava y foie de pato con confitura de picotas y avellanas, seguida de lascas de cecina de añojo con tomate cherry, queso fresco de cabra y pepino al AOVE.

Después, un serpentín de puerro relleno de carrillada de eral estofada sobre guisantes lágrima, y un pastelito hojaldrado de jarrete de añojo braseado con huevo de codorniz.

La tanda central viaja al lejano oriente con unas gyozas de ragout de novillo en sopa de miso, antes de volver a las raíces con una degustación de olla de trigo almeriense con morcillo y callos de res brava al hinojo.

En el último tercio, un centro de chuletón de eral asado en revolera de aromáticas con salsa suave de mostaza y níscalos, y de postre, dará la estocada una 'vuelta al ruedo' de flan de castañas, torrija y helado de chirimoya.

La jornada de ayer contó con la presencia del alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, junto a miembros del equipo de gobierno, representantes institucionales, empresarios y numerosos amantes de la gastronomía. Todos coincidieron en destacar el valor de este encuentro como un símbolo de identidad y orgullo local, que año tras año pone en valor la carne del toro bravo, las verduras de la tierra y la hospitalidad de una familia que lleva 77 años escribiendo la historia culinaria de Vera.

En Terraza Carmona no hay artificio. Cada plato se construye con la calma de quien conoce el producto y el respeto de quien lo ha visto crecer. Las Jornadas 'El Toro Bravo en la Cocina' son mucho más que un evento gastronómico: son una declaración de amor a la tierra, a la cultura y a la cocina honesta y un acto que nutre a la socidad veratense y almeriense.

Veintinueve ediciones después, la bravura sigue viva entre cazuelas y aromas, y en cada pase de estos menús late la esencia de una tradición que se renueva sin perder su alma.