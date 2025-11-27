Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El sorbete más almeriense se elabora con gamba roja

Pralex Heladeros presenta en el espacio 'Sabores Almería' su última creación en un show de cocina en vivo

R. I.

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:01

La creatividad, conocimientos y experiencia de Alejandro Reyes, uno de los escasos titulados universitarios en heladería artesanal de la provincia, ha dado como resultado la ... creación de un Sorbete de Gamba Roja. Una creación gourmet ideadoa «como homenaje a un producto estrella de Almería y a los pescadores de esta tierra».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

