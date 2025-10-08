'Sabores Almería', uno de los stands más visitados de San Sebastián

Ideal Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:53 Compartir

'Sabores Almería' confirma las buenas sensaciones que ha experimentado durante los últimos años con su participación en San Sebastián Gastronomika, una de las ferias del sector de la alimentación más importantes del mundo, especializada en alta cocina. Un año más el stand de la marca gourmet de la Diputación Provincial se consolida como uno de los más visitados con el servicio de 6.000 degustaciones y la visita de más de 2.000 personas durante cada día de los tres que ha durado el evento.

La propuesta almeriense en San Sebastián se ha caracterizado por una ininterrumpida programación de degustaciones, a cargo de cinco chefs de la tierra, que ha provocado que el espacio almeriense presentara un lleno absoluto durante toda la feria. El público profesional que ha visitado el stand de 'Sabores Almería' ha tenido la oportunidad de disfrutar de un completo desayuno, una amplia gama de productos almerienses y diferentes pinchos creativos como tomate semideshidratado con crema de queso con albahaca, lingote de pimientos de Almería con anchoas y tourbillón de gamba roja y crema de tomate.

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha hecho una valoración muy positiva de la participación de 'Sabores Almería' en San Sebastián donde, como ha manifestado, «estamos consiguiendo captar la atención de profesionales de alta cocina que cada vez valoran e incorporan con más frecuencia nuestros productos a sus recetas. Así nos lo han transmitido grandes chefs y, a su vez, representantes de grandes cadenas de distribución y restauración».

Asimismo, Sánchez ha destacado la dinámica y eficaz programación del stand de 'Sabores Almería' que, como ha apuntado, «nos ha permitido tener un flujo continuo de público que ha tenido la oportunidad de probar nuestros productos y elaboraciones de la mano de los cinco chefs de la Asociación Almería Gastronómica que han dejado el pabellón culinario de nuestra tierra bien alto. Contamos con su talento y la máxima excelencia de los productos de las empresas de la marca y, con ellos, el éxito está asegurado».

Entre las personalidades que han visitado el stand almeriense se han encontrado la prestigiosa chef Elena Arzak, del Restaurante Arzak de tres estrellas Michelín, o la coordinadora del evento, Ainhoa Velasco. Ambas han felicitado a la delegación almeriense por la propuesta que se ha ofrecido en el stand y han alabado la variedad y calidad de los productos de la provincia de Almería. Los cocineros de la provincia de la Asociación Almería Gastronómica que han participado durante estos días con sus degustaciones en el stand de 'Sabores Almería' en San Sebastián han sido Tolo Castillo, de Casa Rafael; Juan Ramón Sánchez, de Cervecería Brasería 4J; Ángel Hernández, de El Terrao; Juan Manuel Domínguez, jefe de cocina del Hotel Playadulce, y Rafa Rodríguez, de Gastronomy and Art.