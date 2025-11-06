La revolución silenciosa de la cocina almeriense

La cocina almeriense nunca ha sido una ruidosa. No necesitó de grandes discursos para hacerse fuerte: le bastaron el fuego lento, la paciencia y el ... sabor honesto. Durante décadas, las ollas de trigo, las gachas, los gurullos o el ajo colorao se transmitieron sin necesidad de recetarios escritos, porque la tradición en Almería se vive con el tacto, el olfato y con esa memoria sensorial que sobrevive incluso cuando las palabras se olvidan. Sin embargo, algo está sucediendo en las cocinas de Almería: una nueva generación de chefs ha decidido mirar de frente a ese legado, no para romperlo, sino para multiplicarlo.

Lejos de la dicotomía simplista entre vanguardia y tradición, estos cocineros entienden la innovación como un puente y no como un reemplazo. Para ellos, el recuerdo del guiso familiar es precisamente el punto de partida desde el cual explorar nuevas técnicas: clarificados, espesantes naturales, espumas, fermentaciones, fondos concentrados, cocciones a baja temperatura y juegos visuales que sorprenden sin traicionar la esencia. No se trata de disfrazar los sabores, sino de hacerlos más nítidos, más presentes, más memorables.

En este contexto, resulta especialmente significativo que los tres últimos ganadores del Concurso Provincial de Tapas de Ashal compartan una misma filosofía: la convicción profunda de que la cocina tradicional almeriense no solo debe preservarse, sino celebrarse desde la creatividad contemporánea. Ellos son Juan Miguel Molina (Rustir Bar, Olula del Río), Ginés Peregrín (Restaurante Ginés Peregrín, Almería) y Tolo Castillo (Casa Rafael, Huércal de Almería).

Hablar con Juan Miguel Molina es escuchar a alguien que entiende la cocina tradicional no como una referencia del pasado, sino como una lengua materna que articula cada gesto en su cocina. Y es que Molina ha convertido su restaurante, Rustir Bar, en un laboratorio del sabor. Su cocina tiene el alma de la Comarca del Mármol, el eco de las ollas y los guisos de siempre, pero con una presentación que mira al futuro. No es casualidad que su 'dumpling de trigo almeriense' le haya valido el título de Campeón Provincial de Tapas y la oportunidad de representar a la provincia en Madrid Fusión.

«Para poder hacer una espuma de lentejas, primero tienes que saber hacer unas lentejas», afirma con convicción. Esa frase, casi un manifiesto, resume su filosofía. En su cocina conviven los guisos de cuchara con clarificados, fermentaciones y técnicas asiáticas, pero siempre con una base local: el conejo de su zona, los pimientos asados o la receta del trigo que le cocina su abuela.

Su tapa ganadora es un viaje sensorial: un bocado que parece asiático en la forma, pero que al probarlo estalla en un recuerdo a olla de trigo almeriense. «Tú visualmente no ves lo que te estás comiendo, pero en boca es la esencia de un plato de toda la vida», explica. Esa capacidad de transformar la nostalgia en modernidad es su sello.

Formado en la Escuela de Hostelería Almeraya, Juanmi aprendió que la cocina se construye desde la humildad. «Allí te enseñaban que primero hay que pelar patatas, hacer fondos, salsas. Sin eso no hay cocina moderna que valga». Y así lo aplica en su día a día, reinventando desde el respeto.

En su carta no faltan ejemplos, desde los raviolis de gurullos con conejo a las talvinas en espuma dulce con garrapiñada de almendra. Platos que suenan tradicionales pero que llegan al comensal con una nueva textura, una estética depurada y, sobre todo, con emoción.

«Yo soy cocinero de cuchara», repite. Y lo demuestra en cada creación. Porque, aunque en Rustir haya sifones y esferificaciones, el hilo conductor es siempre la memoria: la abuela de 87 años que sigue cocinando «como los ángeles», el aroma de una olla gitana con boquerones, el orgullo de un pueblo que ve en su restaurante un motivo para presumir. «Mi público es reducido, pero fiel. Algunos vienen de fuera solo para probar un plato de cuchara diferente, cuenta con una sonrisa.

Rustir Bar es, en definitiva, la prueba de que la alta cocina también puede hablar con acento del interior, que la vanguardia no está reñida con la tradición, y que el futuro de la gastronomía almeriense pasa, necesariamente, por mirar atrás con respeto.

Ginés Peregrín

En pleno centro capitalino, Ginés Peregrín lleva unos tres años construyendo una cocina que podría definirse como tradición refinada al extremo. En su restaurante homónimo, Restaurante Ginés Peregrín, el fuego lento sigue mandando. «El fuego lento, los fondos, el dedicarle tiempo… eso nunca se perderá en mi cocina», afirma con esa calma de quien sabe que el sabor no entiende de prisas.

Ginés se formó entre fogones familiares, al calor de su abuela, y hoy su cocina es una síntesis entre esa memoria emocional y una técnica depuradísima. Es un chef que no busca impresionar con humo o color, sino con precisión, textura y equilibrio.

Su reto, dice, es «mejorar sin estropear». Y ahí está el mayor peligro de reinterpretar una receta tradicional: perder su alma. Por eso, cada innovación en su cocina pasa por un proceso de ensayo y error constante. «A veces hacemos diez pruebas y nueve no sirven para nada, pero la décima brilla», confiesa.

Su carta está plagada de ejemplos de esa filosofía. El risotto de gurullos y gamba roja es ya un emblema de su casa: una fusión entre el guiso de interior (gurullos con conejo y caracoles) y la Almería marinera. El resultado es un plato que sabe a costa y sierra a la vez, cremoso, elegante y lleno de identidad. «Quisimos contar la historia de Almería con Italia, de cómo ambos mundos se cruzan en el Mediterráneo. Por eso usamos el formato del risotto pero con gurullos», explica.

Otro de sus platos más representativos es el trigo negro marinero, cocinado con tinta de sepia y fondo de pescado de roca. A veces lo acompaña con armado, un pescado tan local que apenas se conoce fuera de la provincia. «Más almeriense, imposible», dice entre risas. El plato es un homenaje al mar, pero también a la memoria de quienes lo pescaban.

En su cocina, los productos de kilómetro cero son una religión. «La despensa almeriense es una de las más impresionantes de España. Es un lujo poder cocinar con lo que tenemos aquí». Esa fe en el producto local se traduce en recetas donde cada ingrediente brilla por sí mismo, sin artificios, aunque siempre con una vuelta de tuerca.

Ginés también se permite jugar con los postres, como su papaviejo aireado con sifón, relleno de mermelada amarga de naranja del Andarax, una reinterpretación dulce que conserva la esencia del clásico. Su ajo colorao con higo e hinojo es otro ejemplo de sensibilidad: una base de ajoblanco andaluz sostiene un ajo colorao refinado, coronado con emulsión de hinojo y gotas de aceite de perejil que caen en mesa. Tradición pura, pero expresada con lenguaje de alta cocina. «Estamos obsesionados con los sabores», admite. «Nos preocupa tanto la técnica como la elegancia del gusto. Lo que busco es que cada plato tenga autenticidad, que emocione».

Tolo Castillo, Casa Rafael

A unos kilómetros de la capital, en Huércal de Almería, Tolo Castillo dirige Casa Rafael, un restaurante de celebraciones donde la creatividad convive con la organización de una gran cocina. Mallorquín de origen y almeriense de adopción, Tolo ha sabido unir dos herencias culinarias y ponerlas al servicio de una gastronomía local que mira al futuro.

«Primero hay que conocer la tradición, no se puede empezar la casa por el tejado», dice. Por eso, aunque su cocina sorprende por lo visual y lo técnico, su base es profundamente almeriense. Platos como las gachas, la zaramandoña o los papajotes se transforman en Casa Rafael sin perder su esencia, convertidos en propuestas contemporáneas donde el emplatado es protagonista. «Lo primero que entra es la vista. Después, si además está bueno, ya flipas», bromea.

Para Tolo, la presentación no es postureo, sino una forma de rendir homenaje al producto. Sus creaciones se piensan primero desde el sabor, y después desde la estética. «Primero pruebo, que esté bueno; luego trabajo el emplatado. Hay que hacer que el comensal coma con los ojos».

Su compromiso con el producto local es absoluto: «Tenemos que gastar lo nuestro. En Almería lo tenemos todo: verduras, mar, montaña. Somos unos privilegiados y no siempre lo valoramos». Lo dice con emoción, como quien ha visto fuera lo que otros dan por sentado.

En los fogones de Casa Rafael, las técnicas de vanguardia son parte del día a día: nitrógeno líquido, sifones, campanas de ahumado, perlas laboradas con gluco y alginato.

«Podemos hacer perlas de gazpacho, de naranja o incluso de Coca-Cola», explica con entusiasmo. También trabaja con impresoras 3D culinarias, creando moldes para pinchos con formas tan simbólicas como el Indalo. Su creatividad no tiene techo.