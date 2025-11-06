Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Risotto de gurullos con gamba roja de Almería de Ginés Peregrín. R. I.

La revolución silenciosa de la cocina almeriense

La cocina tradicional atraviesa una metamorfosis profunda: los platos de cuchara de siempre se reinterpretan a través de técnicas contemporáneas, clarificaciones, cocciones controladas, emulsiones y fondos concentrados, elevan el guiso sin perder su identidad

David Roth

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

La cocina almeriense nunca ha sido una ruidosa. No necesitó de grandes discursos para hacerse fuerte: le bastaron el fuego lento, la paciencia y el ... sabor honesto. Durante décadas, las ollas de trigo, las gachas, los gurullos o el ajo colorao se transmitieron  sin necesidad de recetarios escritos, porque la tradición en Almería se vive con el tacto, el olfato y con esa memoria sensorial que sobrevive incluso cuando las palabras se olvidan. Sin embargo, algo está sucediendo en las cocinas de Almería: una nueva generación de chefs ha decidido mirar de frente a ese legado, no para romperlo, sino para multiplicarlo.

