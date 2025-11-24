El nuevo restaurante de Almería que se suma a la Guía Tapas Magazine

Roquetas de Mar ha sumado a su palmarés un nuevo motivo de orgullo culinario. El restaurante Alinea, situado en la Travesía de Playa Serena, ha ... sido recientemente incluido en la prestigiosa Guía Tapas Magazine, un reconocimiento que lo coloca entre las propuestas más destacadas del panorama gastronómico nacional. Esta distinción llega poco tiempo después de que este proyecto, liderado por la chef Estefanía Marchal, comenzara a abrirse camino desde la humildad, la creatividad y un respeto absoluto al producto local. Y es que desde su irrupción ha sido reconocido con galardones como el Vestial 2023, el triunfo en la I Ruta de Tapas Gastronómicas de Roquetas, además de su nominación a los TheFork Awards 2024

La guía describe a Alinea como una casa de «alta cocina» donde se trabaja con sabores de toda la vida, apostando por un producto reconocible y cercano, elaborado con un mimo especial y planteamientos equilibrados. La cocina de Marchal, aseguran, combina recetas memorables con un sutil toque viajero que aporta alegría y frescura sin perder su esencia. Todo aunado al «buen talante y profesionalidad» que transmite Marchal junto a su equipo. «Su objetivo es crear en los clientes recuerdos gastronómicos duraderos», culmina Tapas Magazine.

Una cocina que nace de la tradición… y se abre al mundo

Alinea honra la memoria gastronómica de Roquetas de Mar y la provincia, pero lo hace mirando hacia el futuro. Su propuesta se construye sobre ingredientes de primera calidad, priorizando los productos del entorno: pulpo, jibia, tomate, corvina o emperador, algunos de los pilares de la despensa almeriense. A partir de ellos, Marchal desarrolla una cocina creativa que incorpora influencias internacionales y técnicas contemporáneas.

El resultado son platos que sorprenden sin dejar de evocar recuerdos. Ejemplo de ello es el asadillo de pimientos al carbón con anguila, praliné y toques cítricos.

En Alinea, cada plato pretende contar una historia, conectar al comensal con la tierra y el mar de Alborán y, al mismo tiempo, abrir una ventana a experiencias nuevas. Así, la chef invita a disfrutar sin prisas, creando recuerdos duraderos, tal y como destaca la propia Guía Tapas Magazine.

La inclusión en Tapas Magazine no es un hecho aislado, sino la confirmación de una trayectoria en ascenso. Originaria de Linares, Estefanía Marchal ha conseguido hacerse un nombre en la gastronomía almeriense en tiempo récord. Su camino en la cocina comenzó en la infancia, aprendiendo de su madre y su abuela. Tras formarse en el IES El Valle de Jaén y completar un máster en Dirección y Gestión de Cocina en el Parador de León, pasó por distintos restaurantes en España hasta llegar a Almería. Fue aquí donde, animada por una de sus profesoras y con el apoyo de Miguel Ángel, propietario de Patio Salado, decidió abrir Alinea y comenzar esta aventura.

Entre las creaciones más celebradas de Alinea destacan el gazpacho de jeringuilla con tomate pasificado, la alcachofa a la brasa con crema de ajo cabañil, la entraña a la brasa con causa limeña o su icónico Huevo de Oro, una reinterpretación luminosa de los huevos rellenos con guiso de changurro y ketchup de verduras. Todo ello acompañado por una bodega de más de 140 referencias cuidadosamente seleccionadas.