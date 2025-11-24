Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El nuevo restaurante de Almería que se suma a la Guía Tapas Magazine

La revista lo describe como una casa de «alta cocina» donde se trabaja con sabores de toda la vida, apostando por un producto reconocible y cercano

David Roth

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:12

Roquetas de Mar ha sumado a su palmarés un nuevo motivo de orgullo culinario. El restaurante Alinea, situado en la Travesía de Playa Serena, ha ... sido recientemente incluido en la prestigiosa Guía Tapas Magazine, un reconocimiento que lo coloca entre las propuestas más destacadas del panorama gastronómico nacional. Esta distinción llega poco tiempo después de que este proyecto, liderado por la chef Estefanía Marchal, comenzara a abrirse camino desde la humildad, la creatividad y un respeto absoluto al producto local. Y es que desde su irrupción ha sido reconocido con galardones como el Vestial 2023, el triunfo en la I Ruta de Tapas Gastronómicas de Roquetas, además de su nominación a los TheFork Awards 2024

