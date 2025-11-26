Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«La Navidad en cocina no son solo recetas, sino cuidar al comensal con cada plato»

Óscar Fernández Álvarez, chef corporativo de Senator Hotels & Resorts, lidera un equipo que comparte una misma pasión: hacer felices a los huéspedes a través de la gastronomía

R. I.

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

En Senator Hotels & Resorts, la Navidad se vive desde los sentidos. En cada hotel, tanto Playa como Senator, la decoración, la música y las luces ... invitan a disfrutar de una de las épocas más especiales del año. Y en el centro de todo, cada fin de año, la cocina de cada hotel se convierte en un espacio donde la emoción se transforma en sabor.

