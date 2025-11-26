«La Navidad en cocina no son solo recetas, sino cuidar al comensal con cada plato»

En Senator Hotels & Resorts, la Navidad se vive desde los sentidos. En cada hotel, tanto Playa como Senator, la decoración, la música y las luces ... invitan a disfrutar de una de las épocas más especiales del año. Y en el centro de todo, cada fin de año, la cocina de cada hotel se convierte en un espacio donde la emoción se transforma en sabor.

Óscar Fernández Álvarez, chef corporativo de Senator Hotels & Resorts, lidera un equipo que comparte una misma pasión: hacer felices a los huéspedes a través de la gastronomía. Bajo su dirección, se han diseñado tres propuestas para la noche más esperada: el Menú de Gala, que combina elegancia, tradición y producto local; el Menú Infantil, pensado para que los más pequeños vivan su propia experiencia gastronómica; y el Menú Vegetariano, una apuesta creativa y sostenible que demuestra que la cocina vegetal también puede emocionar.

Cada plato es una historia, un deseo de felicidad para el año que comienza. Desde los bocados de bienvenida hasta el postre final, los menús rinden homenaje a la cocina mediterránea, a los productos de temporada y al arte de compartir alrededor de una mesa.

Cenas que saben a celebración

Los días previos al 31, todos los Senator Hotels se transforman para recibir la última noche del año con un espíritu vibrante y lleno de ilusión. Los espacios se llenan de decoración muy festiva con colores, globos, serpentinas y luces, creando un escenario mágico que anticipa una velada inolvidable.

En Playa Hoteles, el Nochevieja se vive con un enfoque familiar y cuidado. Tras las campanadas, los más pequeños disfrutarán de una animación infantil paralela a la fiesta de los adultos: juegos, bailes y sorpresas que garantizan que ellos también vivan su propia celebración. Mientras tanto, los adultos disfrutarán de la música, compartiendo una velada donde todos encuentran su propio momento especial. Montanyá Affiliated by Senator y Marao by Paco Pérez también contarán con cena de gala y celebración especial de Fin de Año.

Óscar Fernández, chef corporativo

Natural de León, se formó en Cocina en la Universidad de Palma de Mallorca. Con más de dos décadas de experiencia, ha desarrollado su carrera en la alta cocina, con etapas en restaurantes reconocidos por la Guía Michelin y trabajando con chefs de referencia como Paco Roncero, David Guzmán y Sergi Arola. Ha sido chef ejecutivo en proyectos de Dubái, China, Tailandia, República Dominicana y Cuba«.

-La Navidad tiene un significado muy especial. ¿Cómo se refleja esa emoción en las cocinas de Senator Hotels & Resorts?

-En nuestras cocinas, la Navidad se enciende mucho antes del 24 de diciembre. Nace en la ilusión de dibujar cada menú, en las primeras pruebas de salsas y postres, y en ese «¿lo probamos?» que nos junta alrededor de una bandeja. Se percibe en los detalles: la crema de marisco que reconforta, el bacalao en su punto, la guarnición pensada para provocar un «wow». Y, sobre todo, en cómo servimos: miradas que se entienden, manos que se ayudan y la certeza de que estamos cocinando recuerdos para las familias que hoy celebran juntas. Esa es nuestra mejor receta

-¿Recuerda su primera Navidad entre fogones?

La recuerdo como si fuese ayer: ese cosquilleo en el estómago que mezcla nervios e ilusión. Éramos un equipo apretado, miradas que se entendían sin palabras y manos que se ayudaban sin pedirlo. Cuando salió el último pase y nos quedamos un minuto en silencio, supe que la Navidad en cocina no va solo de recetas: va de cuidar a la gente con cada plato. Aquel día entendí que también estábamos cocinando recuerdos, para los demás y para nosotros

-Cuentan con tres menús diferentes de fin de año: Gala, Infantil y Vegetariano. ¿Qué busca transmitir cada uno?

-En el de gala queremos que se sienta celebración en cada bocado: elegancia sin exceso. Es el menú para decir «hoy es especial.» En el infantil, buscamos ilusión y juego. Es un menú que habla su idioma: divertido, sabroso y con ese guiño que hace que quieran probar «uno más.» Por último, para el vegetariano queremos contar una historia de temporada y respeto por el producto: verduras en su punto, fondos trabajados y una creatividad que demuestra que la cocina vegetal también emociona. En conjunto, los tres menús comparten un mismo propósito: cocinar momentos que unan, para que cada mesa encuentre su manera de celebrar la Navidad.

-¿Cuál es el plato que mejor define la esencia de esta Navidad?

-Este año hemos querido jugar con el marisco y volver a nuestra identidad con una mirada actual. Por eso, el plato que nos representa es la reinterpretación de la langosta. Además, incorporamos una crema de carabinero con toques asiáticos, intensa y aromática, que redondea la propuesta con un guiño de modernidad.

-¿Y cuál es su favorito?

-Mi favorito es el talayot de ternera con cremoso de boniato. Me conecta con algo muy personal: de pequeño, en Navidad en casa de mis abuelos, siempre asábamos boniatos y castañas. Ese aroma dulce y tostado, el calor de la cocina y las risas alrededor de la mesa son recuerdos que este plato me devuelve en cada bocado. Por eso me gusta tanto: es técnica y sabor, pero, sobre todo, memoria y familia.

-La sostenibilidad y el respeto por el producto son pilares fundamentales hoy en día. ¿Cómo los aplicáis en estos menús?

-La compañía integra criterios responsables en compra, elaboración y servicio, con el objetivo de reducir desperdicios, priorizar proximidad y optimizar recursos sin renunciar a la excelencia culinaria. La sostenibilidad no es una tendencia, es una forma de trabajar. Queremos que cada mesa sienta calidad y coherencia: producto bien elegido, procesos eficientes y un servicio que cuida cada detalle.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir a quienes vivirán estas cenas en los hoteles de Senator Hotels & Resorts?

-Nuestro principal deseo es que cada persona que viva estas cenas en los hoteles de Senator Hotels & Resorts sienta que está disfrutando una experiencia única, donde la gastronomía, el servicio y la calidez humana se unen para crear momentos inolvidables. Queremos que nuestros huéspedes perciban el cuidado y la pasión que ponemos en cada detalle, y que al finalizar la velada se lleven no solo una excelente cena, sino también el recuerdo de una experiencia compartida, auténtica y llena de emoción.