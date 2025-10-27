Estos son los 10 mejores restaurantes de Almería según la Guía Macarfi El listado ha actualizado su ranking tras la incorporación de tres nuevos integrantes

David Roth Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 19:59

La Guía Macarfi, nacida en 2025 para asentarse como uno de los manuales gastronómicos de referencia en España, ha vuelto a poner el foco sobre la provincia de Almería. Apenas unos meses después de lanzar su primera selección, el manual ha actualizado su contenido incorporando nueve nuevos establecimientos que amplían la oferta provincial hasta los 40 restaurantes recomendados.

Entre ellos, tres han logrado irrumpir directamente en el top 10 en un listado que evalúa la calidad de la comida, la decoración y el servicio, y ha vuelto a establecer su ranking con los diez restaurantes más destacados, la auténtica crème de la crème de Almería.

La Costa Restaurante (8.8) – El Ejido

Bajo el mando de José Álvarez, este restaurante redefine la cocina mediterránea con un toque creativo. Lo que empezó como un modesto comedor ha evolucionado hasta convertirse en un referente gastronómico. También en la novena posición a nivel andaluz según el ranking, este destaca por la excelencia de sus pescados, mariscos y las insuperables verduras locales. «La propuesta Verde Mar y Tierra Azul encapsula la esencia de Almería y fusiona el sabor del mar de Alborán con el fruto de sus invernaderos». El ambiente acogedor y un servicio atento completan la experiencia en este emblemático espacio donde tradición y modernidad se dan la mano.

Lhumus (8.0) – Roquetas de Mar

El primero que irrumpe en el listado de los nuevos seleccionados, y además en segunda posición. Se trata de uno de los grandes referentes de la costa roquetera, donde la cocina rinde culto al producto con respeto y autenticidad. En su carta destacan las carnes premium a la brasa y los pescados frescos elaborados con precisión y técnica impecable. «El tartar de quisquilla brilla por su frescura marina, mientras que el pulpo a la brasa es un plato memorable», señala la Guía Macarfi. Un ambiente elegante y un servicio impecable terminan de definir una experiencia que se gana, con merecimiento, su puesto entre los mejores.

Arcilla (7.8) – Mojácar

También se abre hueco en el ranking nada más entrar en la guía, en este caso con el bronce. En la lujosa urbanización de Macenas Resort, este elegante restaurante ofrece un despliegue de recetas a la parrilla donde el chef Damián González realza los productos de su huerta, las carnes y los pescados del mar de Alborán. «El canelón de cocido, la parpatana de atún o el gallo Pedro con salsa de jamón son platos que no fallan», destaca la guía. Servicio atento, decoración cuidada y vistas espectaculares completan una propuesta irresistible.

La Villa – Hotel Mikasa (7.7) – Agua Amarga

En pleno Parque Natural de Cabo de Gata, este chalet con encanto ofrece una cocina cuidada donde el producto fresco local brilla con luz propia. «La tortilla vaga, el cordero lechal con reducción de jugos o el rodaballo a la brasa son platos que no fallan». Carta de vinos interesante, comedor acogedor y terraza rodeada de vegetación lo convierten en un lugar ideal para una cena romántica.

Terraza Carmona (7.7) – Vera

Con más de setenta y cinco años y tres generaciones al frente, este emblemático restaurante rinde homenaje a la cocina almeriense. «Cocina sensata y de calidad que fusiona la tradición con incursiones creativas sin perder el norte». Bodega selecta y un servicio que hace sentir al comensal como en casa.

Bar Casa Joaquín (7.7) – Almería

Esta casa de comidas sencilla, con barra y pocas mesas, esconde un tesoro gastronómico. «Aquí se viene a comer producto del bueno, especialmente pescado fresco de la bahía de Almería». Las preparaciones son simples pero ejecutadas con maestría: calamar de potera, gambas rojas a la plancha o cazuela de rape. Un templo del producto.

Ginés Peregrín (7.6) – Almería

En este pequeño restaurante, la cocina mediterránea se fusiona con sabores internacionales, desde Holanda hasta Japón. «Su menú degustación destaca por la creatividad, las técnicas vanguardistas y el producto local». Servicio atento y profesional, pensado para disfrutar con los cinco sentidos.

La Orilla Gastro Terraza (7.6) – Balerma

El último de los nuevos contendientes que aparece en el ranking. Frente al paseo marítimo de Balerma, este restaurante ofrece una propuesta mediterránea con sabor a mar. «El salmorejo de remolacha, el tartar de atún rojo con trufa o el rape a la brasa con verduras son algunos de los platos que destacan», resalta la guía. Postres creativos, buena bodega y servicio atento completan una opción fiable en la costa.

Errante (7.6) – Almería

Este pequeño local sorprende con su fusión de cocinas internacionales. «El gallo pedro con mayonesa de wasabi o las gyozas de pollo con setas shiitake son algunos de los favoritos», apunta la guía. Propuesta moderna, sincera y llena de sabor.

Samambar (7.6) – Rodalquilar

Ubicado en el corazón del Parque Natural, trabaja con productos de temporada y kilómetro 0. «Las gambas rojas de Almería con grasa de vaca madurada o el lenguado à la meunière son imprescindibles», señala la guía. Un espacio para quienes buscan sabores distintos.