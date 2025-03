La hamburguesa almeriense que se ha pasado el 'juego' en The Champions Burger El sistema de votación dejó en manos del público la difícil tarea de elegir sus hamburguesas favoritas, valorando aspectos como la calidad del pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad

David Roth Almería Miércoles, 26 de marzo 2025, 11:31

Almería ha vibrado con el festival gastronómico 'The Champions Burger', un evento que reúne a las mejores hamburgueserías del país. Y entre todas las propuestas, ha habido una que ha robado el protagonismo: la 'Jugadora 456' de Rico Burger, una hamburguesería almeriense, originaria de Campohermoso, y que ha sabido jugar sus cartas para conquistar el paladar de los asistentes.

Con una combinación explosiva de sabores, la 'Jugadora 456' se ha convertido en la hamburguesa mejor valorada del evento. Su receta habla por sí sola: pan brioche tostado, carne de chuletón madurado, fat bacon cocinado a baja temperatura y macerado con especias asiáticas, mermelada de panceta, cebolla crujiente, queso gouda fundido y una intensa salsa Ddakji. Inspirada en una de las series más icónicas del siglo XXI, esta hamburguesa es un homenaje con sello almeriense que ha dejado huella.

Este año, el festival, celebrado en el Recinto Ferial del 13 al 23 de marzo, tuvo un inicio accidentado debido a las fuertes rachas de viento que obligaron a retrasar su apertura hasta el día 15. Sin embargo, eso no impidió que la ciudad se volcara en esta fiesta gastronómica, donde 20 hamburgueserías de toda España pusieron su talento en la parrilla para competir por el pase a la gran final de Madrid.

El sistema de votación dejó en manos del público la difícil tarea de elegir sus hamburguesas favoritas, valorando aspectos como la calidad del pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Y entre todas ellas, la 'Jugadora 456' se ganó un puesto de honor, convirtiéndose en la favorita del público almeriense.

El éxito de Rico Burger en esta edición no solo refuerza su posición como un referente local, sino que también abre la puerta a la final nacional en Madrid. Ahora, queda esperar para saber si la 'Jugadora 456' logrará imponerse entre las mejores del país. Eso sí, aquellos que no hayan podido degustar la obra maestra de RICO, deberán acudir al próximo evento de este ceramen, o esperar a que se incluya dentro de sus opciones gastronómicas, puesto que el restaurante ha declarado que «actualmente es exclusiva de The Champions Burger».