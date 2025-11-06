Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un crepe elaborado con trigo sarraceno en AlmaZen Orgánico. D. Roth

Una dulce tentación incluso para intolerantes

En Almería, están comenzando a proliferar obradores y cafeterias especializadas en cubrir una demanda con muchos solicitantes: los productos para intolerantes, que a menudo no tienen más remedio que renunciar a pecados golosos

David Roth

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

Pides un donut y te contestan: «lleva gluten». Señalas una tarta y te dicen: «esa lleva nata, no es apta para intolerantes a la lactosa». ... Esa pequeña conversación se repite con demasiada frecuencia en Almería: familias que acompañan a un niño, o personas adultas, que deben renunciar a un capricho cotidiano por una lista de ingredientes. Frente a esa exclusión, han surgido iniciativas que transforman el rechazo en oportunidad. En la Rambla, La Crème Bakery ha convertido la atención personalizada y la organización del obrador en su marca; en la calle Azara, AlmaZen Orgánico apuesta por una carta amplia, productos bio y por normalizar que lo sin gluten o sin lactosa se pueda pedir sin reparos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local de Adra detiene a un individuo por allanamiento de morada
  2. 2 Localizan en una zona de difícil acceso de Pulpí a una persona de avanzada edad desaparecida
  3. 3 La Junta adjudica por casi 3,4 millones la obra del colector general y la nueva EDAR de Cantoria
  4. 4 El homicida de Antonio Campos lo golpeó con un bloque de hormigón en un paraje de San Agustín
  5. 5 El alcalde de El Ejido pide al Gobierno un estudio de viabilidad del tren de cercanías para el Poniente
  6. 6 Catorce años de cárcel por agresión sexual a la hija de su pareja desde los nueve años
  7. 7 Los ediles de PSOE y Podemos abandonan el Pleno de Almería por la moción de Gaza
  8. 8 Roquetas instala más de 180 nuevos nichos en los cementerios
  9. 9 La calle de Almería que pide mantenimiento de una forma original: «Y el arreglo, ¿para cuándo?»
  10. 10 Roquetas impulsa la gestión ética de las colonias felinas con la aplicación del método CER

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una dulce tentación incluso para intolerantes

Una dulce tentación incluso para intolerantes