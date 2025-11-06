Una dulce tentación incluso para intolerantes

Pides un donut y te contestan: «lleva gluten». Señalas una tarta y te dicen: «esa lleva nata, no es apta para intolerantes a la lactosa». ... Esa pequeña conversación se repite con demasiada frecuencia en Almería: familias que acompañan a un niño, o personas adultas, que deben renunciar a un capricho cotidiano por una lista de ingredientes. Frente a esa exclusión, han surgido iniciativas que transforman el rechazo en oportunidad. En la Rambla, La Crème Bakery ha convertido la atención personalizada y la organización del obrador en su marca; en la calle Azara, AlmaZen Orgánico apuesta por una carta amplia, productos bio y por normalizar que lo sin gluten o sin lactosa se pueda pedir sin reparos.

Ely, de 33 años y con una trayectoria consolidada en hostelería, abrió La Crème Bakery en febrero con una idea directa: cubrir una demanda clara en su entorno. «Había gente que quería encargar una tarta de cumpleaños para un niño celíaco y no encontraba dónde. Me pareció una necesidad muy clara», resume. Aunque no intolerancias personales, empatiza profundamente con quienes sí las padecen. La conciencia sobre la gravedad de ciertas alergias se refleja en cada aspecto del negocio, desde la atención al cliente hasta la organización del obrador.

El obrador es mixto: allí se elaboran productos convencionales y adaptados a diversas intolerancias, además de opciones veganas y para diabéticos. La clave no está solo en la etiqueta, sino en la organización y el cuidado extremo para evitar la contaminación cruzada. Ely explica que cuando llega un encargo con restricciones «se para todo, se desinfecta y se trabaja exclusivamente eso». Se utilizan utensilios diferenciados, procesos específicos y protocolos validados por la Asociación de Celíacos de Almería, Aspeceal, que realizó analíticas con resultados por debajo de los límites exigidos. Cada paso del proceso está pensado para garantizar la seguridad del cliente, y la supervisión constante entre las dos personas que trabajan en el obrador es esencial: «Tenemos mucho control la una con la otra, estamos todo el rato hablando de dónde va, qué va a hacer», detalla Ely.

Ese procedimiento se traduce en un trato personalizado. «Yo puedo estar veinte minutos hablando con un cliente para tener todos los detalles al dedillo. Incluso le paso el etiquetado para que me asegure que puede comer todo», dice. La atención detallada no solo cumple con la normativa, sino que genera confianza. Por eso, advierte, no siempre se vende en vitrina a personas con alergias severas, aunque el producto aparentemente no contenga el alérgeno: la contaminación cruzada es la principal preocupación. Ely asegura que prefiere ser honesta y evitar riesgos, incluso si eso implica no vender un producto ya elaborado.

La selección de materias primas refleja coherencia y calidad: harinas sin gluten, muchas de ellas ecológicas, alternativas para la proteína animal, nata vegetal y edulcorantes como el eritritol para clientes diabéticos. Ely detalla cómo incluso los productos que se compran ya preparados deben ser revisados con lupa: «Puedes pensar que algo es sin gluten, pero tienes que mirar la etiqueta porque puede tener trazas. No solo importa que el producto en sí no tenga gluten, sino cómo se ha fabricado». Reconoce que los costes son más altos, pero asegura que su política de precios busca no penalizar al cliente: «Yo todo lo tengo al mismo precio… cobro el trabajo que hago». Lo que realmente encarece los productos es el tiempo y la dedicación que requiere preparar un encargo seguro y exclusivo, no solo la materia prima.

La oferta de la vitrina mantiene guiños a la tradición: galletas americanas de cacahuete o limón, donuts, magdalenas, natillas y arroz con leche. En fechas señaladas como Semana Santa también se elaboran roscos o leche frita adaptados. Los productos se elaboran a diario y varían según la demanda; si algo se agota, se repone inmediatamente. Ely subraya un principio que guía su trabajo: «Una persona con alergias también merece un dulce que esté bueno, no uno que parezca un castigo». Los sabores van desde los clásicos hasta creaciones más novedosas, como tarritos de bizcocho de zanahoria con frosting, que permiten a cada cliente disfrutar de la repostería artesanal sin comprometer su salud.

Por su parte, AlmaZen Orgánico nació de una necesidad personal. promotor, Miguel Ángel Marino, sigue una dieta sin gluten y sin lactosa y encontraba complicado desayunar o merendar fuera de casa. El proyecto arrancó a principios de 2024 en un pequeño puesto del paseo marítimo y, tras buena acogida, se asentó en la calle Azara con un local más amplio y versátil.

La apuesta de AlmaZen combina materias primas ecológicas y una carta pensada para que cualquier cliente pueda disfrutarla, independientemente de sus restricciones. «Hacemos esfuerzo para que los costes sean similares a lo que puede valer merienda en cualquier otro sitio», explica Miguel Ángel. Trabajan con proveedores rotativos y mantienen un convenio con un obrador en Málaga, lo que les permite optimizar costes sin renunciar a la calidad. La rotación de proveedores permite introducir constantemente nuevas propuestas, generando una oferta fresca y diversa para los clientes habituales y visitantes.

La carta de AlmaZen ofrece tartas como la de zanahoria o estilo Kinder, la tarta de trigo sarraceno con crema de anacardos, helados artesanales de pistacho, avellana o fresa, crepes dulces y salados —incluyendo la opción 'No pollo' con proteína vegetal y especias—, bowls de frutas, smoothies, empanadas veganas y productos para llevar. La intención es que un cliente sin restricciones pueda elegir su plato «porque le guste», no»porque tenga que». Miguel Ángel contextualiza la apertura en un cambio social más amplio: «Vivimos en un mundo que está cada vez más lleno de cosas que son tóxicas… las intolerancias son cada vez mayores». Esa perspectiva se refleja en un local que funciona a la vez como cafetería y punto de encuentro para quienes buscan alternativas saludables.

El antiguo puesto en el paseo atrajo turismo y la ubicación central consolida la clientela local; muchos visitantes confiesan que no existen opciones semejantes en sus ciudades de origen. Miguel Ángel subraya que la filosofía de AlmaZen busca normalizar que lo adaptado puede ser atractivo para todos: «No necesariamente comer sano es de un sabor que no puede ser algo rico, al contrario, lo es, y hay opciones para todos independientemente de que tengan o no algún tipo de intolerancia».

A pesar de las diferencias de enfoque, ambos locales comparten un objetivo: garantizar que las personas con intolerancias puedan disfrutar de dulces y comidas sin renunciar al sabor ni a la seguridad. The Cream Bakery prioriza la personalización y la trazabilidad, ideal para alergias graves; AlmaZen trabaja para que lo adaptado sea accesible y cotidiano, apostando por variedad inmediata y un formato de consumo relajado en cafetería.

También coinciden en otro punto clave: la comunicación con el cliente. No basta con colgar un cartel de 'sin gluten'; hace falta transparencia en los ingredientes, protocolos claros y la disposición a explicar procesos y etiquetas. Esa conversación constante genera confianza y permite que la experiencia de consumo deje de ser un riesgo para convertirse en un momento de disfrute.

La proliferación de estos locales responde a dos realidades: el aumento de intolerancias diagnosticadas y una mayor demanda social por opciones alimentarias más saludables. Para el tejido comercial de Almería supone un reto: adaptar procesos, formar al personal y asumir costes logísticos sin perder competitividad. Para quienes tienen restricciones, significa recuperar la rutina, la merienda o la tarta de cumpleaños, que para la mayoría es trivial y para ellos no lo era.

Como sintetiza Ely: «Empatizamos muchísimo con lo que es ese problema de alimentación». Miguel Ángel añade: «Comer sano no es un castigo, sino un placer». Esa filosofía, compartida por ambos, devuelve a la ciudad la posibilidad de que lo dulce sea disfrute para todos, sin exclusiones ni barreras.

Los detalles que hacen que cada local destaque no solo están en los ingredientes o en la atención, sino también en la capacidad de adaptación. En La Crème Bakery se ajustan a múltiples intolerancias en un mismo encargo: gluten, lactosa, proteína de vaca, huevo, frutos secos… Para cada tarta personalizada, se planifica la producción, se limpia el obrador y se siguen los protocolos estrictos para garantizar seguridad total. En AlmaZen, la estrategia es distinta: mantener un catálogo amplio y variado que permita a cualquier persona pedir sin restricciones, incluyendo productos elaborados con materias primas ecológicas y bio, helados artesanales y crepes pensados para que la experiencia sea completa y disfrutable.