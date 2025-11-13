La Costa más 'traviesa' junta a los chefs José Álvarez y Dani Muñoz

Calidad y homenaje al producto local. Con esta premisa el restaurante de La Costa acogió la noche del miércoles una degustación 'a cuatro manos' con ... José Álvarez como chef residente y Daniel Muñoz, chef de Travieso e invitado, para ensalzar los productos de la región andaluza con un menú compuesto de distintos platos para hacer las delicias en los paladares.

Esta cita, bajo el paraguas Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur 2025, se trata de una iniciativa de la marca de calidad y promoción de la Junta de Andalucía y organizada por 'Landaluz', dentro del proyecto Andalucía Cocina, que tiene como objetivo poner en valor los productos andaluces de calidad en el canal 'Horeca', un entorno clave para atraer tanto a turistas locales como extranjeros.

Entre las propuestas creadas para esta acción promocional, una crema de tomate RAF con aceite de oliva virgen extra de arbequina de Hacienda Guzmán abrió el camino seguido de un tartar de quisquillas de Motril sobre una tosta crujiente de pan de aceite, con emulsión de aguacate, granada de la Vega y crema ligera de anacardos.

R. I.

Después, continuaron con un lomo de pargo de la costa almeriense con velo de ibérico, hinojo, cítricos del Almanzora y regañá Obando. El encandilamiento llegó con el canelón de carrillera ibérica, pasas sultanas y pistachos de Frutos Secos San Blas. Cada plato pretende rendir un homenaje al producto local y al sello Gusto del Sur, símbolo de calidad y autenticidad.

Para concluir esta degustación, el postre lo lideró bergamota, sabayón de lima y albahaca, sorbete de mandarina, shiso y manzana ácida. El broche de oro lo puso una torrija caramelizada de pan de aceite con helado de miel de azahar de las Alpujarras, crumble de nueces y crema de praliné de altramuces.

La próxima cita será en Granada el 20 de noviembre.