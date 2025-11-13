Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Costa más 'traviesa' junta a los chefs José Álvarez y Dani Muñoz

El restaurante acoge una cita del Andalusian Cooking Tour donde los cocineros apuestan en sus creaciones por el producto local de la región

N. Escámez / Leticia M. Cano

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:02

Comenta

Calidad y homenaje al producto local. Con esta premisa el restaurante de La Costa acogió la noche del miércoles una degustación 'a cuatro manos' con ... José Álvarez como chef residente y Daniel Muñoz, chef de Travieso e invitado, para ensalzar los productos de la región andaluza con un menú compuesto de distintos platos para hacer las delicias en los paladares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo
  2. 2 Herida una mujer tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido
  3. 3 Doce detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína en Almería
  4. 4 IU critica la falta de dotación de material y humana del Hospital de Roquetas
  5. 5 «La construcción de la piscina y el gimnasio era una necesidad que ya se está haciendo realidad»
  6. 6 Transportes licita por 3,9 millones la construcción de tres glorietas en la N-340 en Los Gallardos
  7. 7 Condenado el dueño del gran vertedero clandestino que operó durante una década en Roquetas de Mar
  8. 8 La sede de la Autoridad Portuaria de Almería comienza a lucir mejor imagen con la nueva envolvente
  9. 9 Una visita internacional para conocer el modelo agrícola de El Ejido
  10. 10 La pareja almeriense, primera en abandonar La Isla de Las Tentaciones por indisciplina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Costa más 'traviesa' junta a los chefs José Álvarez y Dani Muñoz

La Costa más &#039;traviesa&#039; junta a los chefs José Álvarez y Dani Muñoz