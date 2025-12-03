Dónde comer con el chef que lidera una histórica saga familiar de Almería

Antonio Carmona, al frente de Terraza Carmona en Vera, representa la tercera generación de una familia dedicada a la gastronomía almeriense desde hace más de ... 75 años, desde que el establecimiento abriera sus puertas en 1947. Su cocina, basada en el producto local y la tradición, pero con una constante vocación innovadora, ha convertido este restaurante en un emblema culinario de la provincia. Cuando Antonio no está entre fogones, disfruta de otros lugares donde recargar energías.

Dónde desayunar

Antonio lo tiene muy claro: el mejor desayuno es en casa, junto a su mujer, María José. «Excepto el día que descanso, es el único momento que tenemos para sentarnos juntos en la mesa», explica. Ella trabaja como abogada, con horarios diferentes, así que ese café y esas tostadas compartidas son un pequeño ritual diario.

Para tomar una tapa o un vermú

Cuando permanece en Vera y tiene un momento libre, disfruta del tapeo en Bar La Plaza o Bar Central, locales de toda la vida donde las familias que los regentan continúan elaborando tapas tradicionales y a la plancha con producto fresco y de temporada. Si el día lo lleva a Almería, visita El Quinto Toro: «La cocina de siempre, extraordinaria, con Curro y Manuel al frente. Una familia ejemplar que mantiene viva la esencia de la cocina almeriense».

Dónde comer

En su comarca, suele acudir al restaurante Mi Casa, en Antas, donde disfruta tanto de la cocina como de la compañía de la familia Carretero Pérez. También es habitual verlo en El Cenachero, en el paseo marítimo de Vera, conocido por sus exquisitos arroces. Cuando el trabajo lo lleva a la capital, aprovecha para visitar Casa Joaquín o el Espacio Gastronómico Tony García. «Ambos trabajan con producto de mar y huerta, siempre con gusto y sensibilidad».

Dónde cenar

Busca calma y cercanía, y la encuentra en Hoyo 19 Triana, junto al campo de golf, y en Lua Puerto Rey, cerca del mar. Para ocasiones especiales, su elección es La Costa, en El Ejido, del chef José Álvarez: «Un lujo para quienes amamos la gastronomía almeriense».

Un dulce tradicional

Su debilidad son las pasta-floras, elaboradas todo el año en Terraza Carmona, aunque tradicionalmente sean más navideñas en Vera. «Cada vez que las pruebo me transportan a la infancia».

Un producto del mercado

Su favorito es el tomate almeriense. «Raf, adora, flamenco choc, iberiko, corazón, rosa, lobello, pera… son extraordinarios. Su sabor, textura y versatilidad son únicos.