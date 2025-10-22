Almería quiere pasta: estos son los mejores restaurantes en los que degustar la tradición italiana Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de este popular plato, con tantas versiones como guste al comensal, y las reseñas de Google seleccionan los mejores restaurantes de la provincia para comerla

Cada 25 de octubre, los amantes de la pasta de todo el mundo celebran una cita deliciosa: el Día Mundial de la Pasta. Esta efeméride, impulsada por productores internacionales y la Organización Internacional de la Pasta desde 1998, nació en Roma para rendir homenaje a uno de los alimentos más universales, versátiles y nutritivos. Con siglos de historia y miles de formas, la pasta sigue siendo símbolo de convivencia, sabor y cultura.

Y si bien Italia es su cuna, en Almería hay auténticos templos donde este producto se respeta y se venera como merece. A continuación, un recorrido por los mejores lugares de la provincia para saborear la pasta como si estuviésemos en Nápoles o en Bolonia, según las reseñas de los propios comensales.

Ristorante il Forno degli Amici

Con un 4,9 de valoración, este restaurante de Vera se ha convertido en un pequeño santuario para los devotos de la pasta bien hecha. Su carta, repleta de elaboraciones caseras, destaca por los Paccheri Napoletani con boloñesa de ternera y cerdo, burrata cremosa y hierbas frescas. También son muy populares los Linguine ai Frutti di Mare, con mariscos del Mediterráneo, o los Ravioli ai Porcini e Parmigiano al Tartufo Nero, un plato de sabor intenso y elegante. Un espacio íntimo, donde cada detalle transmite respeto por la tradición italiana.

Amor Gastronomía

Con un 4,8 en Google, este elegante restaurante situado junto al puerto se ha ganado la reputación de ser uno de los grandes templos italianos de la ciudad. Su carta gira en torno a la pasta artesanal, con una especial devoción por los gnocchi, que elaboran en multitud de versiones: ai quattro formaggi, alla sorrentina, con pesto, con calabaza y queso de cabra o con espinacas y bacon crujiente. También brillan sus lasañas y ravioloni rellenos de ricotta y espinacas. Todo en un entorno cuidado, con atención al detalle y una cocina donde cada plato parece una declaración de amor a Italia.

Gamberro Napolitano

Con un 4,7 de puntuación, y en plena avenida Federico García Lorca, este restaurante presume de seguir al pie de la letra la tradición napolitana. Y aunque imperen las pizzas de horno de leña y las populares pizzas fritas, la pasta es también protagonista. Entre sus imprescindibles figuran el Scialatiello Frutti di Mare, con gambas, almejas y calamares; el Pacaro al ragù napoletano, con carnes de cerdo y ternera cocinadas a fuego lento con vino tinto; o los Ñoquis con salsa a la sorrentina o al ragù. Una propuesta tan sabrosa como fiel al espíritu del sur de Italia, donde el producto y la paciencia mandan.

Trattoria La Nonna

Con una nota de 4,7, esta trattoria de Alhama de Almería es un rincón donde el aroma de la pasta fresca recuerda a las cocinas familiares del norte de Italia. Aquí, los fettuccine, tortellini, ravioli o pappardelle se sirven con salsas clásicas como prosciutto e funghi, tartufo e funghi porcini o gorgonzola e spinaci. Además, cuentan con especialidades como el tagliatelle al gambón o los fiocchi di pere con salsa trufada, un bocado dulce y salado a la vez. Es el tipo de lugar donde cada plato se siente hecho con calma, tradición y una sonrisa.

Restaurante Made in Italy

Con un 4,7 de puntuación, este local de Vera honra su nombre con una carta que sabe a auténtica Italia. Entre sus especialidades destacan los raviolis caseros a la crema de trufa, los spaghetti con berberechos a la ligure y los ñoquis de patata con nata y pesto. También preparan tagliatelle y pappardelle a la boloñesa siguiendo recetas de la vieja escuela. Es un sitio ideal para quienes buscan una experiencia italiana sencilla pero impecable, sin artificios y con sabor casero.

Bresca

Con un sólido 4,7 sobre 5, Bresca se ha ganado un hueco en el corazón de los almerienses gracias a su manera de reinterpretar la tradición italiana. En su carta, la pasta se convierte en un lienzo para la creatividad: desde los Fusilloni al pesto de pistacho, naranja y limón hasta los Saquitos secretos de queso y pera con gorgonzola dulce. Tampoco faltan clásicos como la Tagliatelle della Nonna al ragù o su célebre Carbotrufa, una versión sofisticada de la carbonara con crema de parmesano y trufa negra. Innovador, sabroso y siempre con alma italiana.

Il Capriccio

Con un 4,6 de nota, en un punto costero idílco como lo es Las Negras, Il Capriccio ofrece una experiencia culinaria más íntima y gourmet. Su especialidad es la pasta rellena, con propuestas como los casoncelli cuatro quesos y trufa, los fiocchi al gorgonzola o los lunette di foie con salsa de queso y cebolla caramelizada. Un lugar con encanto mediterráneo, perfecto para disfrutar de una cena pausada frente al mar, maridada con buen vino y aromas italianos.