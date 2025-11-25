Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almería pone toda la carne de toro en el asador

Desde el pasado 21 hasta este domingo 30 de noviembre, Almería celebra su II Semana Gastronómica del Toro de lidia en un total de once establecimientos hosteleros

R. I.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

Desde el pasado 21 hasta este domingo 30 de noviembre, Almería celebra su II Semana Gastronómica del Toro de lidia en un total de once ... establecimientos hosteleros tanto de la capital como de Huércal de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

