La Zona de Bajas Emisiones de Almería, en 'moratoria' desde 2023: sin videovigilancia ni multas La Fiscalía de Medio Ambiente inicia una investigación sobre el grado de aplicación de esta norma, obligada en ciudades de más de 50.000 habitantes

Alicia Amate Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 22:28 Comenta Compartir

. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Almería no da problemas. Ninguno. El temor a recibir en casa multas de 200 euros por ignorar las restricciones al tráfico con el que los almerienses comenzaron el año se ha ido disipando hasta desaparecer. Se circula con normalidad en toda la ciudad. ¿Conoce a alguna persona sancionada? Ni siquiera el Ayuntamiento de Almería, preguntado por este asunto, ha sabido contestar. No hay constancia, por el momento, de sanciones por circular con un vehículo no autorizado por el entramado de calles del Centro Histórico y el barrio de Pescadería incluido en la ZBE en aras de reducir las emisiones de la ciudad.

Entrando en el último trimestre de 2025, año en que –ya sí– se ponían en marcha las limitaciones, la sensación en las calles es la misma que durante 2024, determinado como periodo de moratoria de la aplicación de la normativa aprobada definitivamente a finales de 2023. Y, por el momento, las perspectivas apuntan a que va a seguir exactamente igual, convirtiéndose 2025 en un segundo año sin sanciones derivadas de la entrada en vigor de una medida obligatoria para los municipios de más de 50.000 habitantes, las islas y los mayores de 20.000 que superen ciertos valores.

Los primeros meses de este año vinieron marcados por movimientos en torno a la ZBE como fue la instalación de los carteles anunciadores, que el Ayuntamiento de Almería mostró en redes sociales, flamantes, tras ser colocados en sus ubicaciones en torno al perímetro de la zona restringida. Fue a finales de enero y, en ese momento, se anunció que el siguiente paso sería la colocación de las cámaras de videovigilancia inteligentes para detectar las matrículas.

Mientras tanto, laPolicía Local únicamente tendría una labor informativa sobre el terreno. Nada de multas. Solo recodar a los conductores que podrían ser sancionados al incumplir la norma aprobada en 2023. Pasado el periodo informativo, se pondrían en servicio las 18 cámaras.

Preguntado sobre ello, el Consistorio tampoco ha aportado información sobre el estado de este contrato y, al menos a simple vista, no hay rastro de los dispositivos de videovigilancia destinados a velar por el cumplimiento de las limitaciones de laZBE. Sin embargo, oficialmente, está a pleno rendimiento. Así quedó aprobado en el pleno del 22 de diciembre de 2024 y así consta, incluso en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cuya página web se ofrece información sobre las situación de todas las ZBE del país.

En el caso de la capital almeriense, consta que se establece en un perímetro de 3,75 metros cuadrados, donde hay restricciones para vehículos in etiquetado ambiental entre las 8 y las 20 horas de lunes a viernes. En dicho portal especifica que, si bien la fecha de aprobación es el 1 de enero de 2024, permanece la ciudad «sin sanciones hasta 2025». Además, indica que «los vehículos sin etiqueta dados de alta puede acceder durante tres años». Es decir, que los vecinos registrados en la ciudad, pueden circular sin problema alguno por la ZBE, lo que dejaría únicamente a los vehículos ajenos a la ciudad como posibles sancionados. Pero tampoco.

Investigación

¿Tiene algún efecto negativo? Sobre esta cuestión, IDEAL ALMERÍA preguntó a la Subdelegación del Gobierno almeriense, desde donde no clarificaron si el hecho de no activar el servicio de videovigilancia para amonestar a los infractores conlleva algún tipo de sanción para el Ayuntamiento capitalino. No obstante, recientemente se ha dado un importante paso desde la Fiscalía de Medio Ambiente.

Dicho órgano, según publicó esta semana Europa Press, ha solicitado información sobre el grado de cumplimiento de las ZBE. «La información se pide por ver si se tiene que adoptar alguna medida, pero no podemos saber qué tipo de medida todavía. O sea, estamos simplemente en fase de solicitud de información», indicaron fuentes de la Fiscalía a la mencionada agencia.

Transportes no puede «obligar»

Además, en abril de este año, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció que su departamento proporcionará un «apoyo mayor» en forma de financiación a aquellos ayuntamientos que apuesten por la descarbonización de la movilidad y por el impulso a las ZBE ya que su departamento no tiene «capacidad para obligar a nadie». Algo más tarde, a principios de julio, Transportes y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) iniciaron reuniones para fijar criterios comunes que definan qué es una zona de bajas emisiones (ZBE).

A mediados de septiembre se conoció que Transportes ultima la ejecución de más de 2.400 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para llevar a cabo iniciativas y obras relacionadas con la transformación sostenible de la movilidad en los entornos urbanos con el objetivo de reducir emisiones y promover ciudades más limpias y seguras.

Así, a la implementación de Zonas de Bajas Emisiones se han destinado 145 millones de euros tanto para el propio perimetraje de la zona y su señalización, como para actuaciones complementarias que contribuyan a su funcionamiento, con proyectos se han llevado a cabo en 80 municipios de más de 50.000 habitantes (o 20.000, en caso de que superasen los umbrales de contaminación marcados por la Unión Europea).