Zeiss Vision Center, una nueva forma de cuidar la vista en el corazón de Almería

Juan Sánchez Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:46

El número 44 de la Rambla Obispo Orberá cuenta con un nuevo inquilino que abre sus puertas a la sociedad almeriense para aportar su grano de arena en lo que se refiere a los últimos avances en visión. De la mano del experto en el sector Antonio Martín y como él mismo reconoce, ZEISS VISION CENTER Orberá «no es una óptica estándar; es un centro de última generación óptico, con la tecnología más innovadora en optometría y en oftalmología preventiva».

Afincado desde siempre en el corazón de la ciudad, Martín ha querido mantener la tradición y ha apostado por la céntrica Rambla Obispo Orberá para abrir al público este nuevo establecimiento, a pesar de la competencia existente en el ramo. «Ya llevamos muchos años en el sector de la óptica y aquí es o morir o vivir. Entonces mi decisión es especializarme, salir de lo estándar, salir de la óptica de a pie, de la óptica convencional y realmente especializarnos en salud visual, en optometría avanzada, en tratamientos un poco específicos como control de miopía, como baja visión...».

Lo que se persigue es que «el cliente encuentre algo que no le aportan el resto de las ópticas y que al fin y al cabo es lo que queremos conseguir y de hecho es la forma de actuar en estos centros ZEISS». Martín advierte de que «de lo que se trata es de que el cliente tenga una experiencia distinta al ir a comprar unas gafas; que no sea un aburrimiento con el personal sino que sea una buena experiencia».

Para ello, ZEISS VISION CENTER Orberá cuenta con dos optometristas especializados uno en clínica y el otro en optometría avanzada y una auxiliar reventa.

El centro ofrece desde graduación y asesoramiento visual hasta control de miopía, contactología especializada, ortoqueratología, retinografía o topografía, entre otros. Unos servicios respaldados con el equipamiento más avanzado de ZEISS, líder mundial en la óptica de precisión. También pone a disposición de sus clientes lentes progresivas, monofocales y personalizadas como ZEISS SmartLife y ZEISS SmartLife Individual 3, diseñadas para responder a los desafíos visuales del mundo actual y las lentes más exclusivas del mercado.