La ZBE está vigente en medio centenar de los 168 municipios de España que deben implantarla Las islas, obligadas a poner en marcha áreas de tráfico limitado, son las más rezagadas y aún carecen de planes para iniciar el procedimiento

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico registra la evolución de la implantación de las zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el territorio estatal. En base a los datos publicados por este organismo en su página web, en España están llamadas a designar un área de circulación restringida 168 términos con más de 50.000 vecinos censados, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes (cuando se superen los valores límite), como indica la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

Los datos más recientes indican que, en la actualidad, 55 ciudades españolas –entre ellas, Almería– tienen vigente su ZBE. No obstante, al analizar los municipios incluidos en este listado hasta este fin de semana, no se toma en cuenta la situación, por ejemplo, de Granada, donde este 1 de octubre se han puesto en marcha las limitaciones al tráfico rodado en aras de cumplir esta normativa. Por tanto, se espera que en próximas actualizaciones sean más los ayuntamientos incluidos entre los que tienen vigentes estas restricciones.

No obstante, la mayoría están en trámite. Teniendo en cuenta que existe una veintena de términos pendientes de iniciar el procedimiento, alrededor de un centenar de municipios españoles se encuentran en proceso de establecer sus ZBE.

El Ejido y Roquetas

En lo tocante a la provincia de Almería, en dicha situación se hallan El Ejido y Roquetas de Mar, los dos términos, junto a la capital, que están llamados a aplicar esta legislación al superar los 50.000 vecinos censados. Ambos ayuntamientos, cabe recordar, ya iniciaron el procedimiento y, como así indica Transición Ecológica, se encuentran actualmente en trámites para poner en marcha sus ZBE.

En el municipio ejidense, se incluye en el área delimitada las calles Octavio Augusto, Colombia, Pablo Neruda, Barcelona, Almirante, Dos Hermanas, Cervantes e Iglesia hasta la intersección con el Bulevar. Por su parte, Roquetas deMar dio el paso de exposición pública en mayo del año pasado.

Entre los municipios españoles que no han dado aún los primeros pasos, se en encuentran los territorios insulares. Ninguna de las islas de los archipiélagos de Canarias y Baleares, en base a los datos más recientes del Ministerio, ha comenzado a tramitar la implantación de áreas de tráfico limitado en sus territorios. A estos ayuntamientos se unen los de otras localidades dispersas por la península. De Andalucía, únicamente se identifican dos casos en el mapa interactivo publicado por el Ministerio de Transición Ecológica, ambas en Cádiz: Jerez de laFrontera y Sanlúcar de Barrameda.

Al respecto de estos términos pendientes de asumir los primeros trámites, en diciembre del año pasado el Defensor del Pueblo publicó un informe en el que consideraba «injustificados los argumentos aportados por los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes» que, en ese momento, aún no habían implantado la ZBE, que debería «haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2023».

La primera revisión de los resultados se establece en tres años

El texto del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones recoge que, con una periodicidad determinada, se deberán realizar controles para confirmar si las limitaciones al tráfico están teniendo los resultados que se esperan.

«Se prevé que los proyectos de ZBE deban someterse a un período de información pública de 30 días, y se regula el sistema de monitorización y seguimiento, que permitirá evaluar la eficacia de las medidas adoptadas, y el cumplimiento de los objetivos, con el fin de revisar el proyecto en un plazo de tres años desde su establecimiento y, posteriormente, cada cuatro años», recoge. Es decir, que en tres años desde el inicio de la puesta en marcha de la ZBEen Almería, se deberán comprobar los primeros resultados.