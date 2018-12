La XXXII Campaña Antártica desarrolla ocho nuevos proyectos de interés para el Ejército de Tierra Base Antártica Española 'Gabriel de Castilla' en isla Decepción. La asistencia sanitaria está a cargo del teniente médico Óscar Garrido de la Brigada de La Legión JOAQUÍN TAPIA ALMERÍA Domingo, 16 diciembre 2018, 13:12

Un total de trece militares integran la XXXII Campaña Antártica del Ejército de Tierra que acuden al continente helado con doble misión de desarrollar diferentes proyectos de investigación y la puesta a punto y mantenimiento de la Base Antártica Española (BAE) del ET 'Gabriel de Castilla', en isla Decepción.

Formando parte de la expedición se encuentra el teniente médico de la Brigada de La Legión, Óscar Garrido, encargado de la asistencia sanitaria de la treinta y dos campaña.

Nos encontramos ante la misión más antigua de las Fuerzas Armadas en el exterior que se mantiene en el presente que, en esta ocasión, fue presentada en la Universidad de Burgos para que los 13 militares expedicionarios (2 de ellos repiten) dieran a conocer esta nueva edición. El acto estuvo presidido por el rector Samuel Pérez Mateos, acompañado del jefe de la Brigada Logística del Ejército de Tierra, general Óscar Lamsfus.

La Campaña Antártica Española constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas al servicio de la I+D+i en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación. La coordinación de las actividades que los diferentes organismos desarrollan durante las campañas antárticas se efectúa por el Comité Polar Español.

La Universidad de Burgos (UBU), incorporada este año al proyecto, aunque no aporta personal, ha colaborado en la formación del grupo viajero.

Despliegue

Los trece integrantes del ET, de la campaña en curso, salieron de Madrid la noche del pasado cinco de diciembre (fecha anticipada por IDEAL) con destino a Buenos Aires donde han permanecido durante los pasados días del 6 al 12 (actividades institucionales). El domingo, 16, está previsto que la expedición embarque en el Buque Oceanográfico 'Sarmiento de Gamboa' con destino final en la isla Decepción (archipiélago de las islas Shetland del Sur) a escasos cien kilómetros al norte del continente antártico y a más de mil de la costa sudamericana más próxima.

Se espera la apertura de la BAE 'Gabriel de Castilla' el 21 de diciembre y que permanezca durante el verano austral, de duración próxima a los tres meses.

En el grupo de ET hay especialistas en comunicaciones por satélite, mantenimiento, navegación, logística, alimentación, medio ambiente, movilidad en nieve o medicina.

La formación ha sido esencial para garantizar la seguridad de los científicos que, año tras año, estudian en el continente helado la flora y fauna de este desconocido territorio. El motivo de esta preparación viene determinado por las características del entorno en que se mueven los investigadores a los que se apoya logísticamente.

Según información del Ejército de Tierra consultada por IDEAL, el cierre de la Base 'Gabriel de Castilla' se anuncia entre el 25 y 28 de marzo del próximo año 2019. El 1 o 2 de abril, llegada a Ushuaia; 4 de abril, vuelo de Ushuaia a Buenos Aires donde se permanecerá hasta el 9 de abril (actividades institucionales). Este día salida hacia España y el 10, llegada a Madrid.

Además del Ejército de Tierra, que gestiona la BAE 'Gabriel de Castilla' en la isla Decepción, las entidades operativas participantes en estas actividades son la Unidad de Tecnología Marina (UTM) del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que gestiona la BAE 'Juan Carlos I', en la isla Livingston y coordina la logística general de la Campaña Antártica; y la Armada, que opera el Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) 'Hespérides'.

Misión

La Campaña Antártica del ET, tiene la misión de mantener la presencia de España en el territorio antártico, en cumplimiento de los acuerdos suscritos por nuestro país en el marco del Tratado Antártico y sus Protocolos, velando por el estricto cumplimiento y respeto a la legislación internacional relativa a dicho continente.

Colaborar con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en las labores de investigación científica realizadas en la isla Decepción y en aquellos otros lugares del territorio antártico que se determinen, mediante el apoyo en áreas de Logística, Comunicaciones, Gestión Medioambiental, desplazamientos en la zona, por tierra o mar; seguridad ante situaciones de emergencias causadas por la orografía y climatología; mantener en adecuadas condiciones instalaciones y equipos de la Base 'Gabriel de Castilla'; desarrollar proyectos de investigación y experimentación del interés para el ET. Dar a conocer a la sociedad en general, al mundo científico y a la institución militar en particular, la presencia y actividades del ET en la Antártica.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades financia los proyectos de investigación, colaborando tanto en los gastos de campaña de las bases y BIO 'Hespérides', como en la financiación de los proyectos que se desarrollan en otras bases o buques.