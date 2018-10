Vuelven las obras a la Casa del Mar Armazón del antiguo edificio que cobijaba el centro de salud de Pescadería, sito en la carretera de Málaga de Almería capital. / S. G. H. Hoy se firma el acta de reinicio de una actuación que ha estado once meses parada SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Lunes, 15 octubre 2018, 00:56

Habrán pasado por delante de ella seguramente en coche. Es horrenda y da una imagen espantosa en uno de los accesos más importantes que tiene la ciudad. Asusta además la sensación de fragilidad que traslada, con esos hierros oxidados que un buen día aparecieron como estructura desnuda en el curso de las obras de la antigua Casa del Mar de Pescadería, que lleva huérfana de albañiles y excavadoras desde hace más de once meses.

Según fuentes de la Consejería de Salud y Bienestar, esta situación de interinidad se acaba por fin esta misma semana, a partir de la firma hoy del acta de reinicio de la construcción de este centro de atención primaria que tuvo que paralizarse. ¿El motivo? precisamente la estructura ya citada, que sorprendió por su mal estado y obligó a tener que modificar el proyecto de obras. Había que empezar de cero. En el trámite se ha pasado casi un año para fastidio de vecinos pero también de la Administración competente, una Junta de Andalucía que pudo cortar la semana pasada los últimos flecos de un vestido que remendará la empresa adjudicataria.

Con el camino administrativo completamente expedito, la mercantil que ejecuta la actuación ya ha comunicado a la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Almería que está en disposición esta misma semana de reanudar las obras donde las dejaron allá por el mes de noviembre del año pasado. Aunque no precisan el día concreto ni las labores con las que darán por concluido el periodo de 'stand by' esta semana, lo que sí es seguro que el armazón que sostenía el antiguo edificio tendrá que se desmontado en virtud del nuevo proyecto. Hay que recordar que este se tuvo que redactar al entender los técnicos que la estructura existente no era lo suficientemente segura como para aguantar los cimientos del nuevo inmueble, como así se pretendía en un principio.

La paralización se ordenó cuando el grado de ejecución de la obra apenas había alcanzado un exiguo 3%. Once meses después y con un proyecto modificado sobre la mesa Junta y empresa han acordado cerrar un plazo de ejecución de 20 meses. Si se cumplen estas previsiones, se estaría hablando de que los vecinos de Pescadería, quienes tanto han luchado por que nadie se olvidase de la Casa del Mar, tendrían su renovado centro de salud propio a lo largo de la segunda mitad del año 2020, once años después de que se cerrase de manera provisional el viejo edificio aquejado de tan mal estado que comprometía la seguridad de usuarios y profesionales.

En este tiempo hasta que se han reanudado las labores de edificación ha pasado de todo. Y cadi nada positivo. Un cúmulo de problemas trufados de eventualidades y muchos retrasos que desde el Ejecutivo andaluz ya miran como «algo del pasado», tal y como reconocieron fuentes de la Consejería. Conscientes del calvario vivido, valoran la «paciencia» de un vecindario que, a la larga, ha conseguido plantando batalla que finalmente el proyecto no se quede en un cajón como muchos creían. No obstante, los usuarios de este centro de salud histórico fueron trasladados a las dependencias sanitarias que se ubican hoy en el Parque Nicolás Salmerón, así como también al Centro de Alta Resolución sito en el antiguo Hospital Provincial. Es decir, a otro barrio.