Vuelven los cortes de luz a El Puche: los enganches ilegales funden los fusibles Un apagón fugaz en el barrio a consecuencia de la marihuana provoca incidencias en la capital

Nerea Escámez Almería Lunes, 20 de octubre 2025, 17:44 Comenta Compartir

La sobrecarga de cuatro fusibles en el centro transformador de El Puche ha vuelto a dejar sin luz este lunes a varios vecinos de la barriada durante un par de minutos. Ya ocurrió el pasado viernes cuando unos chispazos en la instalación provocaron un fuego que requirió de la presencia de los Bomberos de Almería.

Endesa ha explicado a IDEAL que este episodio, por sobrecarga de la red eléctrica, deriva del «fraude masivo por las plantaciones de marihuana». Los vecinos de El Puche han tenido que esperar, sin luz, ya que cada vez que se funde un fusible hay que «reponerlo» para recuperar el suministro, si bien es preciso esperar a que el centro de transformación reduzca su temperatura para poder actuar, lo que en ocasiones retrasa el restablecimiento de la luz.

Hay que recordar que, hasta septiembre, Endesa ha abierto 2.661 expedientes de fraude eléctrico, 127 de ellos por marihuana. El consumo defraudado equivale a unos 22 millones de kilovatios hora.

La capital lidera el ranking de toda la geografía almeriense y contabiliza 452 expedientes iniciados, con 3,6 millones de kilovatios hora defraudados y 30 partes responden al cultivo de 'maría' que equivale a 1,6 millones de kilovatios horas defraudados. Los operarios de Endesa han intervenido durante el mes de septiembre en los barrios de Pescadería –entre ellas, la zona del Barranco del Caballar–, Los Molinos –en la zona del Diezmo– y El Puche, donde, el pasado 3 de octubre, erradicaron 94 enganches ilegales.

Este viernes, 17 de octubre, Endesa realizó en Piedras Redondas una intervención masiva donde los operarios realizaron 80 cortes y retiraron 300 metros de cable por redes ilegales.

Este problema ha llevado a que 23 de los 680 centros de transformación de Almería capital estén en situación de fraude por marihuana generando el 85% del total de las incidencias. Además, únicamente el 48 por ciento de los 5.979 suministros a los que abastecen estos 23 centros de transformación tienen contrato en vigor.

No obstante, desde la compañía son insistentes en la vital colaboración –no solo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con quienes acuden en parte de sus actuaciones– con las distintas administraciones para atajar esta problemática que se está incrementando en diferentes zonas de la capital almeriense. Para ello, piden «más implicación» para que el mensaje «cale en la sociedad».

Entre enero y junio se han desmantelado en Almería 94 plantaciones indoor, esto se traduce en unas cuatro a la semana en operaciones lideradas por las Fuerzas de Seguridad.

